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Общество

Конкурс на закупку угля марки ДСШ для ТЭЦ Бишкека не состоялся

Повторный конкурс на закупку 60 тысяч тонн угля марки ДСШ на ТЭЦ Бишкека не состоялся. Информацию об этом 24.kg подтвердили в ОАО «Электрические станции».

Отмечается, что решение приняла тендерная комиссия в рамках действующего законодательства. Когда будет объявлен новый конкурс, пока неизвестно.

«На начале отопительного сезона это решение не скажется. Угля более чем достаточно для бесперебойного начала отопительного сезона в столице. На сегодня на территории ТЭЦ Бишкека имеется 236 тысяч 417 тонн угля. При этом суточный расход топлива составляет примерно 1,3 тысячи тонн. Температурно-режимный график, задаваемый ОАО «Бишкектеплосеть», полностью выдерживается», — подчеркнули в компании.
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