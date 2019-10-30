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Общество

Футбольное поле, киоски и реклама. Что снесли в Бишкеке

Управление землепользования и строительства (УЗС) мэрии Бишкека продолжает демонтировать незаконно установленные объекты. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

В частности, в микрорайоне «Восток-5» убрали семь рекламных вывесок, которые мешали организации пешеходной зоны. Начаты работы по демонтажу незаконно установленного футбольного поля на перекрестке улиц Ибраимова и Туголбая Ата (Линейной), а на пересечении Московской и Абдрахманова продолжают убирать гаражи.

По обращению горожан освободили от бетонных плит и металлических конструкций, ограждений несколько дворов в 6-м и 8-м микрорайонах.

На улице Керимбекова убрали забор, а на пешеходном тротуаре на бульваре Эркиндик, возле типографии № 1, демонтировали навес. Напомним, само здание также начали сносить. На его месте хотят построить многоэтажный дом.

Сотрудники УЗС и «Тазалыка» демонтируют незаконно установленные киоски, магазины, павильоны возле рынков, торговых центров, на улицах города. Ликвидирована незаконная точка продажи газовых баллонов на пересечении улиц Гагарина и Поваринской.

Кроме того, сотрудники управления проверяют наличие разрешений у объектов, расположенных на проспекте Дэн Сяопина, которые мешают строительству тротуара и велодорожки.

«Мэрия Бишкека будет жестко пресекать нарушителей порядка. Все, что установлено незаконно или используется не по целевому назначению на территории столицы, будет снесено», — обещают в муниципалитете.
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