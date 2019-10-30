31 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В столице и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро» и «Ошэлектро».

1 Бишкек

9.00-17.00 — улица Осмонкула, 297, 299, 301, жилмассив «Колмо» (улицы Тынчтык, Мыскал), отрезки улиц Лущихина, Саадаева, Тоголока Молдо, Боровской;

9.00-18.00 — отрезки улиц Боконбаева, Московской, Манаса, Исанова, Фрунзе, Джамгерчинова, Логвиненко, проспектов Чингиза Айтматова, Чуй;

9.30-17.00 — жилмассивы «Ак-Босого», «Арча-Бешик»;

9.30-18.00 — жилмассивы «Нижний Токольдош», «Учкун», «Учкун-2» (улицы Уч-Тулга, Чымындык, Аксы, Конур Олон), «Ак-Орго» (улицы Мажурум Тал, Саадак, Хан-Тенири, Боз-Салкын, Айдын Кол, Чамгарак, Ак-Шоокум, Жолон, Ашар, Тогуз Канат), отрезки улиц Тулебердиева, Можайского, Кызыл-Кийской, переулок Снегиревский;

10.00-18.00 — отрезки улиц Осмонкула, Древесной, Дачной;

13.00-16.00 — жилмассив «Рухий Мурас» (1-я, 2-я улицы).

2 Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — cела Лебединовка (улицы Мичурина, Восточная, Северная, Чапаева, Кирова, Комсомольская, Октябрьская, 8 Марта, 9 Мая, Пионерская, проспекты Ленина, Победы), Восток (улицы Семетей, Сейтек, Курманбек), Маевка (улицы Набережная, Новая, Полевая), Васильевка (улицы Комсомольская, Школьная, Октябрьская, Айбаш), Байтик (улицы Суюмбаева, Дружба, Эшмамбет, новостройка), Арашан (улицы 8 Марта, Садовая, Акматова), Ленинское (улицы Мостовая, Речная, Новая, Набережная, Восточная, Алма-Атинская, Виноградная, район ПМК-3), Кайырма (улицы Актюбинская, Кайырминская), Мыкан (нижняя и северная стороны объездной дороги, улица Линейная, ПМК-3), Садовое (улицы Учхоз, Бегалиева), Дачное (улицы Щорса, Шевченко, Ленина, 40 лет Победы, Ак-Орук), Аламедин (улицы Набережная, Алма-Атинская, Чапаева, 2-2а);

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — город Шопоков (улицы Московская, Киевская, Советская, Ленина, Новооктябрьская, переулок Зеленый), села Шалта (улицы Шукуралиева, Жусупбека, Западная, Алмазбекова, Проектируемая, Восточная, Гагарина), Арал, Джаны-Джер (улица Лесхоз), Селекционное (улицы Степная, Вишневая, Ак-Буура, Достук, Арашан, Жаштык, Береке, Кум-Арык, Проектируемая, Сары-Озон, Кипкалова, Парковая, Среднее Шорго, Иссык-Куль);

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Беловодское (улицы Ломоносова, Ленина), Александровка (улицы Масанчина, Куйбышева, Сокулукская, кошары), Петровка (улица Фрунзе);

Жайылский РЭС

9.00-17.00 — села Полтавка (улица Горького), Новониколаевка (улицы Западная, Комсомольская, Зеленая, Энгельса, Ленина, Центральная, Луговая, Пушкина, Юбилейная, Строительная, Свердлова, Комсомольская), город Кара-Балта (улицы Ленина, 24, 26, 28, 30, 32, 34, Карла Маркса, 23, 25, 27, 29, 31, 33);

Кантский РЭС

8.00-18.00 — город Кант (улицы Ванахуна, Джакыпова, Чкалова, Ленинградская, Пушкина, Садовая, Киевская, Куренкеева, Победы, Красноармейская, Дачная, Октябрьская, Тулебердиева, Токтогула, Калинина, Матросова, Куйбышева, Орозова), села Первомайское (улицы Прудовая, Советская, переулок Садовый), Тогуз-Булак (улицы Манкулова, Осмонова);

Чуйский РЭС

8.00-17.00 — села Чон-Джар, Карагул, Шамшы, Прогресс, Он Бир-Жылга, Кайырма, Маданият, Калиновка, Строй участок.

3 Иссык-Кульская область

8.00-17.00 — поселок Пристань;

8.30-17.00 — села Барскоон, Ак-Терек, Кичи-Жаргылчак, Чон-Жаргылчак;

9.00-18.00 — верхняя часть села Теплоключенка;

13.00-17.00 — села Тамчи, Чырпыкты, Кош-Кол.