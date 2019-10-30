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Общество

Будет ли тепло в школах страны, депутат сомневается

В парламенте продолжается обсуждение подготовки к осенне-зимнему периоду — 2019-2020.

Депутат Евгения Строкова поинтересовалась, насколько первый вице-премьер-министр уверен, что образовательные объекты готовы к отопительному сезону. Кубатбек Боронов проинформировал, что готовность составляет 97 процентов.

Евгения Строкова рассказала, что даже в Бишкеке есть учебные заведения, которые зимой отапливаются очень плохо, не говоря уже о школах в глубинке.

«Причина в том, что не проведен капитальный ремонт отопительной системы и кровли. Батареи не прогреваются», — добавила она.

Представители Министерства образования признали: на капремонт в этом году выделили всего 100 миллионов сомов, что составляет мизер от общей потребности.
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