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Общество

«Безопасный город». Нарушителей на машинах без госномеров стало меньше

За неделю выявлено более 1 тысячи 200 нарушений Правил дорожного движения. Об этом по итогам рейда «Тонировка» сообщает ГУОБДД.

По его данным, с 21 по 28 октября 2019 года инспекторы выявляли и проверяли машины с затонированными стеклами.

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Отмечается, что с помощью специального прибора «Тоник» сотрудники ГУОБДД проверили светопропускаемость пленки, установленной на передних стеклах автомобилей.

«Целями мероприятия являются наведение порядка на дорогах, предупреждение и пресечение дорожно-транспортных происшествий», — подчеркивают в ведомстве.

По результатам рейда зарегистрировано 1 тысяча 239 нарушений ПДД, из них 158 — незаконная тонировка. 587 машин поставлено на штрафстоянку. Выявлено также 170 нетрезвых водителей.

Уточняется, что с введением в действие проекта «Безопасный город» уменьшилось число нарушителей на автомобилях с подложными государственными номерными знаками и без них. Однако таких случаев только за неделю выявлено 12 и 773 соответственно.

Зарегистрировано также 126 фактов управления машиной без соответствующих документов.
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