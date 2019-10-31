В Бишкеке 31 октября солнечно. Воздух прогреется до +22 градусов. День уменьшился до 10 часов 22 минут.

Отключение газа, света, воды

9.00-17.00 — улица Осмонкула, 297, 299, 301, жилмассив «Колмо» (улицы Тынчтык, Мыскал), отрезки улиц Лущихина, Саадаева, Тоголока Молдо, Боровской;

9.00-18.00 — отрезки улиц Боконбаева, Московской, Манаса, Исанова, Фрунзе, Джамгерчинова, Логвиненко, проспектов Айтматова, Чуй;

9.30-17.00 — жилмассивы «Ак-Босого», «Арча-Бешик».

9.30-18.00 — жилмассивы «Нижний Токольдош», «Учкун», «Учкун-2» (улицы Уч-Тулга, Чымындык, Аксы, Конур Олон), «Ак-Орго» (улицы Мажурум Тал, Саадак, Хан-Тенири, Боз-Салкын, Айдын Кол, Чамгарак, Ак-Шоокум, Жолон, Ашар, Тогуз Канат), отрезки улиц Тулебердиева, Можайского, Кызыл-Кийской, переулок Снегиревский;

10.00-18.00 — отрезки улиц Осмонкула, Древесной, Дачной;

13.00-16.00 — жилмассив «Рухий Мурас» (1-я, 2-я улицы).

до 1 ноября в районе, ограниченном улицами Горького, Тыныстанова, Кулатова, Панфилова. Подробнее

Куда сходить

Культура в ТРЦ Vefa открылась выставка экзотических бабочек;

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева приглашает на выставки;

в кинотеатре «Ала-Тоо» проходит Фестиваль европейского кино; Подробнее

Выставочный зал Союза художников «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова представляет выставку Суйменкула Чокморова. Подробнее

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова покажет ро мантическую драму «Мария Тюдор». Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише»

Спорт

чемпионат Кыргызстана по боксу.

О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».

Памятные даты

Всемирный день городов

Фото 24.kg. Город Бишкек

День учрежден, чтобы привлечь внимание к проблемам мировой урбанизации. Согласно данным ООН, к 2050 году более 60 процентов населения планеты будут городскими жителями. Еще в 1950-х таковых было всего 30 процентов.

Каждый день города мира пополняются почти на 180 тысяч человек.

Международный день экономии

По замыслу его создателей сегодня следует не только экономить деньги, но и экономить в широком смысле этого слова время, силы, бережно относиться к вещам.

В 1989 году Международный день экономии официально закреплен директивой ООН.

Хэллоуин — ночь перед Днем всех святых

Фото из интернета

Хэллоуин берет истоки из кельтской культуры. У кельтов существовали четко обозначенные «начала времен года». Их было четыре. Самайн — приход зимы — отмечался 31 октября.

Кстати, тыква — изобретение американцев. А до того в Ирландии и Шотландии страшные маски, в которые потом вставляли свечки, вырезали из реп и картофелин, а в Англии — из свеклы.

Люди, которые меняли мир

Родился акын Калыгул Бай уулу

Фото из интернета. Калыгул Бай уулу

31 октября 1785 года в Иссык-Кульской области родился акын, философ, родоначальник кыргызской акынской поэзии Калыгул Бай уулу.

Добровольное вхождение кыргызов в состав Российской империи вызвало резкие перемены в духовной жизни народа, вследствие чего возникло литературное течение «Замана» («Эпоха»). Одним из первых его представителей и стал Калыгул Бай уулу.

До Октябрьской революции наследие Калыгула передавалось из уст в уста. Последователи цитировали его изречения и распространяли их среди населения, при этом утверждая: «Это были слова Калыгула».

В отличие от других акынов-импровизаторов, он не участвовал в поэтических состязаниях — айтышах, а все свои назидания выражал крылатыми рифмованными речитативами без инструментально-музыкального сопровождения.

Калыгул Бай уулу умер в возрасте 70 лет в 1855 году в селе Ак-Суу Иссык-Кульской области. Тело его похоронено там же вблизи села Кара-Ой. В 1999-м 30 октября в родном селе акына-импровизатора сооружен мавзолей.

Родился виртуоз-комузист Атай Огонбаев

Фото open.kg. Атай Огонбаев

В 1900 году в селе Кок-Кашат (ныне Таласский район) родился композитор и народный певец, виртуоз-комузист Атай Огонбаев. Основатель и руководитель Ансамбля комузистов Киргизской ССР.

Игре на комузе и пению обучался у Токтогула Сатылганова. Его игра отличалась высочайшей техничностью. В этом плане он стоит особняком среди других известных комузистов.

Он играл, положив комуз на плечо, на голову, заложив его за спину, вращая вокруг туловища, поражая слушателей виртуозной техникой.

Он создал множество любовно-лирических песен, популярных в народе. «Куйдум чок», «Ой булбул», «Гул» стали шедеврами кыргызской песенной лирики.

В 2000 году почта Кыргызстана выпустила марку, посвященную композитору Атаю Огонбаеву.

Умер государственный и военный деятель Михаил Фрунзе

Фото из интернета. Михаил Фрунзе

В 1925 году в возрасте 40 лет в Москве умер революционер, советский государственный и военный деятель, один из наиболее крупных военачальников Красной армии во время Гражданской войны, военный теоретик Михаил Фрунзе.

В Кровавое воскресенье 9 января 1905-го участвовал в манифестации на Дворцовой площади в Петербурге, был ранен. Позже Михаил Васильевич признавал, что именно это событие привело его в «генералы от революции».

С января 1925 года председатель Реввоенсовета СССР и нарком по военным и морским делам. Под руководством Фрунзе проводилась военная реформа. Автор ряда военно-теоретических работ.

Похоронен 3 ноября 1925 года на Красной площади в Москве у Кремлевской стены.

Умер режиссер Талгат Асыранкулов