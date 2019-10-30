Суд по модернизации ТЭЦ. На выборе компании ТВЕА настаивал Китай

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела о модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.



Сегодня начался допрос подсудимых. Первым допрашивают бывшего премьер-министра Сапара Исакова. Он рассказал суду, что китайская сторона настаивала на выборе компании ТВЕА как единственном исполнителе проекта по модернизации ТЭЦ Бишкека.

Сапар Исаков опроверг информацию о том, что уговорил Нурсулу Ахметову (работающую на момент событий заведующей отделом финансово-экономического анализа и мониторинга развития аппарата президента) подписать документы. Он отметил, что Нурсулу Ахметова за неделю до госвизита главы КНР написала служебную записку о нецелесообразности привлечения ТВЕА к модернизации ТЭЦ, так как компания не имеет опыта в подобных работах.

«Она рекомендала рассмотреть другую компанию — СМЕС. Мы написали в МИД и Минэнерго проработать вместе этот вопрос. За день до этой записки МИД направил Минэнерго бумагу, в которой сообщает, что ОАО «Электрические станции» и ТВЕА подписали меморандум о реконструкции ТЭЦ на $386 миллионов», — рассказал Сапар Исаков.

По его словам, СМЕС предлагала цену дороже на $24 миллиона.

Напомним, что ранее сама Нурсулу Ахметова давала показания в суде. Она пояснила, что написала служебную записку Сапару Исакову, в ней указывались две компании — TBEA и СМЕС.

«Мой эксперт изучал эти две компании. Доверие вызывала СМЕС, занимающаяся строительством генерирующих станций, а TBEA строила ЛЭП. Логически я предполагала, что модернизацией Бишкекской ТЭЦ будет заниматься СМЕС», — сказала Нурсулу Ахметова.

В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова.

Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.