Самые опасные и безопасные модели машин для пешеходов назвали эксперты

Институт безопасности дорожного движения в США после проведения очередного независимого исследования в сфере автомобильного бизнеса обозначил модели автомашин, которые являются для пешеходов самыми опасными. Об этом сообщает сайт Car.ru.

Специалисты испытывали среднеразмерные машины, а тесты прошли системы предотвращения ДТП.

В новом испытании приняли участие 196 моделей из премиального и бюджетного сегментов.

Современные модели, как известно, оснащены системами торможения, которые и решили проверить на эффективность эксперты. Эти системы, напомним, призваны опознавать людей на дороге и снижать скорость транспортных средств автоматически.

В список наиболее опасных машин попали достаточно популярные модели, среди которых Hyundai Sonata, один из самых популярных из-за качества седанов Kia Optima, бюджетный Ford Fusion.

Самыми безопасными, заключили специалисты, на дороге являются Volvo S60, седаны BMW 3-й серии, также Nissan Maxima и Mercedes-Benz C-Class.

Эффективность показывали как обычные, так и высокотехнологичные ассистенты безопасности. Наиболее высокую оценку авторитетные эксперты после тестов отдали также Mazda 6, бюджетному Nissan Altima, популярному Honda Accord, а также Toyota Camry и премиальному Lexus ES 350.

Отмечена была и качественная сборка Tesla Model 3. Несмотря на стоимость, хорошей безопасностью обладают Mercedes C-Class и седан Chevrolet Malibu. Сотрудники института отметили отдельно Subaru EyeSight, чья система безопасности уменьшает вероятность последствий аварии на 35 процентов.