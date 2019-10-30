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Общество

В Бишкеке митингуют горожане, недовольные бездействием прокуратуры

Фото 24.kg. Горожане, недовольные работой прокуратуры, вышли на мирное собрание

Бишкекчане, недовольные работой прокуратуры, вышли к «Белому дому». Они подготовили обращение на имя президента и Жогорку Кенеша.

«Мы просим рассмотреть все факты беззакония со стороны Генпрокуратуры. Например, она пересылает жалобы тем, на кого мы жалуемся, не решает вопросы возврата общедолевой собственности жителей многоквартирных домов. Также надзорный орган не решает вопрос возврата незаконно приватизированных детских садов и других соцобъектов, не принимает меры по возврату земель общего пользования», — отметила представитель ОФ «Наше право» Светлана Антропова.

Наш фонд обращается два года по вопросу сноса забора Финпола, который перегородил тротуар. Почему правоохранительным органам можно занимать незаконно земли общего пользования?

Светлана Антропова

На собрание пришли жители, которые не один год противостоят застройщикам. Как рассказал Олег Зенин, возле его дома хотят построить девятиэтажный дом.

«Мы живем в районе частной застройки. Нет ни одного многоэтажного дома. К тому же у них разрешение на строительство в одном квартале, а строят они в другом. По мнению прокуратуры, в квартале пять районов, и поэтому он входит в проект застройки», — рассказал Олег Зенин.

По словам активиста, жители судятся с 2015 года. Есть решение Верховного суда об отмене разрешения на строительство.


«У компании не изменено целевое назначение участка. Но тем не менее они начали строительство. В метре от моего дома поставили шестикиловаттный трансформатор. У него зона отчуждения 15 метров», — отметил он.

Застройщику что? Он построит и уедет, а прокуратуре плевать.

Олег Зенин

Пришли на собрание и жители 6-го микрорайона. Они выступают против строительства многоэтажного дома рядом с Ореховой рощей.

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«Его хотят поставить на участке, прилегающем к нашим домам. Мы судились, прокуратура недавно выписала предписание Госстрою, что дома нет в Плане детальной планировки. И все. Никакой реакции», — отметила жительница Светлана Каракеева.

По ее словам, накануне, когда стало известно, что горожане собираются выйти на мирное собрание, из надзорного органа позвонили и назначили встречу.

«С нами встретился прокурор Октябрьского района, сказал, что подготовят исковое заявление в суд. Но подадут они его или нет — еще не известно», — отметила Светлана Каракеева.

К собравшимся вышли сотрудники парламента, которые сообщили, что с ними готовы встретиться эксперты комитета ЖК по конституционному законодательству.
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