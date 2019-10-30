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Общество

В Кыргызстане открыт сезон охоты на фазана, ондатру и улара

В Кыргызстане открыт сезон охоты на фазана, ондатру и улара. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства.

По ее данным, утверждены лимиты добычи диких животных на территории КР в охотничьем сезоне:

  • фазан — 4 тысячи 250 голов;
  • улар — 1 тысяча 200 голов;
  • ондатра — 1 тысяча 500 голов.

Как отмечают в ведомстве, мероприятия проводятся в целях рационального использования ресурсов диких копытных животных, его охраны, воспроизводства и упорядочения проведения добычи на территории Кыргызстана.

В настоящее время в Кыргызстане обитает 31 тысяча 568 фазанов, 27 тысяч 569 уларов и 19 тысяч 823 ондатры.

Охотничий сезон на них заканчивается в первое воскресенье декабря.
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