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Общество

Омбудсмен принял родственников бывшего телохранителя Алмазбека Атамбаева

Омбудсмен принял родственников экс-сотрудника Девятой службы ГКНБ Каната Сагымбаева. Об этом сообщает аппарат акыйкатчи. 

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Уточняется, что Токон Мамытов провел встречу с отцом, супругой и младшим братом Каната Сагымбаева. Они сообщили, что у него четверо несовершеннолетних детей и по состоянию здоровья супруга не может работать. Женщина также пожаловалась на то, что из-за отсутствия соответствующей доверенности она не может получить заработную плату мужа.

В институте омбудсмена начата работа по рассмотрению и решению вопросов, указанных в жалобе супруги Каната Сагымбаева.

Бывший сотрудник Девятой службы ГКНБ и экс-охранник Атамбаева проходит обвиняемым по делу о событиях 7-8 августа в Кой-Таше, ему инкриминируют статьи «Массовые беспорядки», «Злоупотребление должностным положением», «Убийство группой лиц» и «Воспрепятствование действиям следователя или другого должностного лица» УК КР. 
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