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Общество

Сотрудница «Тазалыка» великолепно играет в футбол

Сотрудница «Тазалыка» Лейла Касько профессионально занималась футболом и на протяжении восьми лет играла за сборную Кыргызстана. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщила пресс-секретарь муниципального предприятия Жибек Каракеева.

По ее словам, Лейла Касько работает в «Тазалыке» почти 10 лет и убирает улицу Иваницина (Жумабека).

«Один из ее любимых клубов — мюнхенская «Бавария». И так получилось, что у меня в багажнике как раз оказалась кепка с логотипом этого клуба, которую привезла когда-то из Германии. Теперь она принадлежит Лейле», — написала Жибек Каракеева.

Ранее пресс-секретарь муниципального предприятия выкладывала видео талантливых сотрудников «Тазалыка», которые пели в Театральном сквере.
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