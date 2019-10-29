21:14
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Кыргызстан не вошел в топ стран, наиболее дружественных для России

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные исследования мнения россиян об отношениях России с другими странами.

На первом месте в списке стран, с которыми у России установились прочные, дружеские отношения, согласно опросу, находится Китай (45 процентов). В топ-3 вошли Беларусь (30 процентов) и Казахстан (21 процент). Последняя страна поднялась на шесть позиций по сравнению с 2018 годом.

ВЦИОМ сообщает, что по сравнению с прошлым годом снизилась доля тех, кто считает дружескими отношения между Россией и Сирией (13 процентов). Но выросла доля тех, кто считает дружескими отношения с Францией (10 процентов) и Германией (9 процентов).

Кыргызстан в друзья с Россией записали только 4 процента опрошенных.

Россияне по-прежнему считают, что самые напряженные отношения у России с США (67 процентов), однако эта доля снизилась в сравнении с прошлым годом. Напротив, выросло число тех, кто считает, что напряженными являются отношения России с Украиной (53 процента). Завершает топ-3 недружелюбных к России стран, по мнению россиян, Великобритания (25 процентов).

Доля россиян, допускающих существование угрозы военного нападения на Россию, ослабла с конца 2018 года и составила 31 процент. Ключевым потенциальным источником военной угрозы для России, согласно опросу, остаются США.
Ссылка:
просмотров: 667
Версия для печати
Материалы по теме
Встреча бизнеса КР и РФ. Бизнес реализует проекты, чиновники — дорожные карты
В Кыргызстане пройдет выставка-ярмарка российских вузов
Владимир Попов: Кара-Балтинский горнорудный комбинат заработает уже в 2019 году
Сооронбая Жээнбекова ждут с ответным визитом в Россию
Президент России Владимир Путин в Кыргызстане. Текстовая трансляция
Сооронбай Жээнбеков: Кыргызстан всегда будет для России надежным союзником
Владимир Путин: Надо согласовать позиции и выработать совместные планы
Сооронбай Жээнбеков: Кыргызстан нуждается в промышленности нового типа
Для Кыргызстана актуально привлечение российских инвестиций
Президенты Кыргызстана и России подводят итоги встреч бизнесменов двух стран
Популярные новости
Хорошая новость. Мэр Бишкека распорядился подать отопление в&nbsp;дома горожан Хорошая новость. Мэр Бишкека распорядился подать отопление в дома горожан
Сапара Исакова принудительно доставили в&nbsp;суд по&nbsp;модернизации ТЭЦ Бишкека Сапара Исакова принудительно доставили в суд по модернизации ТЭЦ Бишкека
Если из&nbsp;горячего крана течет холодная вода. Как добиться перерасчета Если из горячего крана течет холодная вода. Как добиться перерасчета
С&nbsp;размахом. Объем нелегальной торговли ГСМ удивил даже оперативников С размахом. Объем нелегальной торговли ГСМ удивил даже оперативников
Бизнес
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; провел газ в&nbsp;&laquo;Аска-Таш&raquo;, жители ждали этого события 30&nbsp;лет «Газпром Кыргызстан» провел газ в «Аска-Таш», жители ждали этого события 30 лет
Закажи карту &laquo;Элкарт&raquo; в&nbsp;MegaPay Закажи карту «Элкарт» в MegaPay
Закон о&nbsp;СЭЗ. Как сделать экономические зоны работающими и&nbsp;успешными Закон о СЭЗ. Как сделать экономические зоны работающими и успешными
Шанс выиграть смартфон Honor 10i есть у&nbsp;каждого! Шанс выиграть смартфон Honor 10i есть у каждого!
29 октября, вторник
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 30 октября: без осадков, ночью холодно Прогноз погоды в Кыргызстане на 30 октября: без осадков...
20:41
Расчет зарплаты учителей и воспитателей детсадов автоматизируют
20:14
Для завершения строительства 400 объектов нужно 13 миллиардов сомов
19:47
Кыргызстан не вошел в топ стран, наиболее дружественных для России
19:27
В центре Бишкека три дня не будет газа