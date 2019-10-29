Кыргызстан не вошел в топ стран, наиболее дружественных для России

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные исследования мнения россиян об отношениях России с другими странами.

На первом месте в списке стран, с которыми у России установились прочные, дружеские отношения, согласно опросу, находится Китай (45 процентов). В топ-3 вошли Беларусь (30 процентов) и Казахстан (21 процент). Последняя страна поднялась на шесть позиций по сравнению с 2018 годом .

ВЦИОМ сообщает, что по сравнению с прошлым годом снизилась доля тех, кто считает дружескими отношения между Россией и Сирией (13 процентов). Но выросла доля тех, кто считает дружескими отношения с Францией (10 процентов) и Германией (9 процентов).

Кыргызстан в друзья с Россией записали только 4 процента опрошенных.

Россияне по-прежнему считают, что самые напряженные отношения у России с США (67 процентов), однако эта доля снизилась в сравнении с прошлым годом. Напротив, выросло число тех, кто считает, что напряженными являются отношения России с Украиной (53 процента). Завершает топ-3 недружелюбных к России стран, по мнению россиян, Великобритания (25 процентов).