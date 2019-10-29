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Общество

На улице Токтогула в Бишкеке появятся остановки

На улице Токтогула появится семь остановок. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

По ее данным, проект остановочных компексов разработали специалисты Бишкекглавархитектуры, он уже утвержден, все конструкции готовы. Бишкекасфальтсервис готовит площадки для их установки.

пресс-службы мэрии
Фото пресс-службы мэрии. Проект остановочного комплекса на улице Токтогула

Остановки появятся возле перекрестков с улицами Усенбаева, Раззакова, Логвиненко, Исанова, Коенкозова, бульварами Эркиндик и Молодой Гвардии. Локации согласованы с ГУОБДД Бишкека и Бишкекглавархитектурой.

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«В целях экономии городского бюджета остановочные комплексы предоставляются в арендное пользование», — отметили в мэрии.

В муниципалитете напомнили, что летом на проспекте Манаса и Чингиза Айтматова установили за счет спонсоров стеклянные остановки. Активисты проекта Peshcom летом проанализировали их состояние и пришли к неутешительным выводам: ни на одной из них не было ни схем, ни расписания маршрутов, на многих отсутствовало название остановки, не было освещения, пандусов. 
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