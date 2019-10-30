В Бишкеке 30 октября солнечно. Воздух прогреется до +21 градуса. День уменьшился до 10 часов 24 минут.

Отключение газа, света, воды

9.30-17.00 — отрезки улиц Керамической, Широкой, район стеклозавода;

9.30-18.00 — жилмассивы «Учкун» (улицы Уч-Тулга, Чымындык, Жабинова, Путейская, Койбагарова, переулок Акбуринский), «Колмо» (улицы Илим, Жеткинчек, Кулиева, Тынчтык, Тендик, Максат);

9.00-18.00 — отрезки улиц Шевченко, Токтогула, Турусбекова, Сагынбая Манасчи, Минина, Пожарского, Московской, Орозбекова, Боконбаева, проспекта Чингиза Айтматова.

до 1 ноября в районе, ограниченном улицами Горького, Тыныстанова, Кулатова, Панфилова. Подробнее

Куда сходить

Культура в ТРЦ Vefa открылась выставка экзотических бабочек;

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева приглашает на выставки;

в кинотеатре «Ала-Тоо» проходит Фестиваль европейского кино; Подробнее

Выставочный зал Союза художников «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова представляет выставку Суйменкула Чокморова. Подробнее Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише»

Спорт

чемпионат Кыргызстана по боксу.

О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».

У кого намечается той

Аалы Карашев

Родился 30 октября 1968 года в селе Ак-Джар Ошской области. Депутат Жогорку Кенеша от СДПК.

Али Наджафи Хошруди

Родился 30 октября 1970 года. Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Иран в Кыргызской Республике.

Памятные даты

Состоялись выборы президента Кыргызстана

Фото REUTERS. Алмазбек Атамбаев

30 июня Жогорку Кенеш назначил проведение выборов президента страны на 30 октября 2011 года — за эту дату проголосовали 107 депутатов, против — один.

Из 16 кандидатов победу одержал Алмазбек Атамбаев, набрав 63,24 процента голосов избирателей. Второе и третье места заняли Адахан Мадумаров и Камчыбек Ташиев соответственно.

Люди, которые меняли мир

Родился советский живописец Семен Чуйков

Фото из интернета. Семен Чуйков

Родился 30 октября 1902 года в Пишпеке. Народный художник СССР.

В 1934 году при активном содействии Чуйкова был организован Союз художников Кыргызстана. В 1935-м открывается первая студия, на основе которой в 1939 году образовано художественное училище, которое сейчас носит имя Чуйкова.

Благодаря ему в республике создана первая картинная галерея, организованы первые выставки кыргызских художников.

Фото из интернета. Одна из его самых известных картин «Дочь советской Киргизии»

Наследие Семена Афанасьевича Чуйкова огромно, его произведения вошли в Золотой фонд многих крупнейших музеев мира.

Умер 18 мая 1980 года в Москве.

Родился кинодраматург Кубат Жусубалиев

Фото www.kino-teatr.ru. Кадр из фильма «Солдатенок»

Родился 30 октября 1941 года в селе Кердегей Ошской области Киргизской ССР.

С 1968-го редактор студии «Кыргызтелефильм».

В 1967 году выходит сборник рассказов на кыргызском языке и повесть «Солнце не закончило свой автопортрет».

В кино Кубат Жусубалиев известен как актер, а также сценарист документальных теле­фильмов «Куда прилетают лебеди» (1968), «Здравствуй, джайлоо» (1977, в соавторстве), «Кумыс» (1978), «Яки рождаются на снегу» (1979), очерков «Мосты Дюйшена» (1972, приз «Золотой дракон» на Кра­ковском международном фестивале в 1973 году, «Поле Кульсары» (1972), «Дар» (1973).

Член Союза кинематографистов СССР с 1975 года.