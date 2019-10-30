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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 30 октября солнечно. Воздух прогреется до +21 градуса. День уменьшился до 10 часов 24 минут.

Отключение газа, света, воды

  • 9.30-17.00 — отрезки улиц Керамической, Широкой, район стеклозавода;
  • 9.30-18.00 — жилмассивы «Учкун» (улицы Уч-Тулга, Чымындык, Жабинова, Путейская, Койбагарова, переулок Акбуринский), «Колмо» (улицы Илим, Жеткинчек, Кулиева, Тынчтык, Тендик, Максат);
  • 9.00-18.00 — отрезки улиц Шевченко, Токтогула, Турусбекова, Сагынбая Манасчи, Минина, Пожарского, Московской, Орозбекова, Боконбаева, проспекта Чингиза Айтматова.

  • до 1 ноября в районе, ограниченном улицами Горького, Тыныстанова, Кулатова, Панфилова. Подробнее

Куда сходить

Культура

  • в ТРЦ Vefa открылась выставка экзотических бабочек;
  • Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева приглашает на выставки;
  • в кинотеатре «Ала-Тоо» проходит Фестиваль европейского кино; Подробнее
  • Выставочный зал Союза художников «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова представляет выставку Суйменкула Чокморова. Подробнее
Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

Спорт

  • чемпионат Кыргызстана по боксу.

О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».

У кого намечается той

Аалы Карашев

Родился 30 октября 1968 года в селе Ак-Джар Ошской области. Депутат Жогорку Кенеша от СДПК.

Али Наджафи Хошруди

Родился 30 октября 1970 года. Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Иран в Кыргызской Республике.

Памятные даты

Состоялись выборы президента Кыргызстана

REUTERS
Фото REUTERS. Алмазбек Атамбаев

30 июня Жогорку Кенеш назначил проведение выборов президента страны на 30 октября 2011 года — за эту дату проголосовали 107 депутатов, против — один.

Из 16 кандидатов победу одержал Алмазбек Атамбаев, набрав 63,24 процента голосов избирателей. Второе и третье места заняли Адахан Мадумаров и Камчыбек Ташиев соответственно.

Люди, которые меняли мир

Родился советский живописец Семен Чуйков

из интернета
Фото из интернета. Семен Чуйков

Родился 30 октября 1902 года в Пишпеке. Народный художник СССР.

В 1934 году при активном содействии Чуйкова был организован Союз художников Кыргызстана. В 1935-м открывается первая студия, на основе которой в 1939 году образовано художественное училище, которое сейчас носит имя Чуйкова.

Благодаря ему в республике создана первая картинная галерея, организованы первые выставки кыргызских художников.

из интернета
Фото из интернета. Одна из его самых известных картин «Дочь советской Киргизии»

Наследие Семена Афанасьевича Чуйкова огромно, его произведения вошли в Золотой фонд многих крупнейших музеев мира.

Умер 18 мая 1980 года в Москве.

Родился кинодраматург Кубат Жусубалиев

www.kino-teatr.ru
Фото www.kino-teatr.ru. Кадр из фильма «Солдатенок»

Родился 30 октября 1941 года в селе Кердегей Ошской области Киргизской ССР.

С 1968-го редактор студии «Кыргызтелефильм».

В 1967 году выходит сборник рассказов на кыргызском языке и повесть «Солнце не закончило свой автопортрет».

В кино Кубат Жусубалиев известен как актер, а также сценарист документальных теле­фильмов «Куда прилетают лебеди» (1968), «Здравствуй, джайлоо» (1977, в соавторстве), «Кумыс» (1978), «Яки рождаются на снегу» (1979), очерков «Мосты Дюйшена» (1972, приз «Золотой дракон» на Кра­ковском международном фестивале в 1973 году, «Поле Кульсары» (1972), «Дар» (1973).

Член Союза кинематографистов СССР с 1975 года.
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