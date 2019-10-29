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Общество

Возле «Белого дома» в Бишкеке состоится митинг не довольных работой прокуратуры

Бишкекчане, не довольные работой прокуратуры, намерены провести завтра, 30 октября, мирное собрание перед парламентом. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщила представитель ОФ «Наше право» Светлана Антропова.

Она отметила: горожане надеются быть услышанными президентом, потому что недовольны, прокуратура должным образом не принимает меры по защите законов и прав граждан.

«Почему прокуратура стала неприкосновенной и граждане лишены возможности обжаловать в суде действия и бездействия надзорного органа? Почему прокуратура закрывает глаза на творящийся беспредел в сфере строительства и с ее молчаливого согласия продолжается уничтожение города? Зачем она вносит акты прокурорского реагирования, если в итоге не требует их исполнения?» — задалась вопросами правозащитница.

Она добавила, что прокуратура издевается над народом, пересылая их жалобы тем, на кого жалуются, гоняя по нескончаемому кругу ада.

Светлана Антропова подчеркнула, что Госстрой отклонил предписание прокуратуры по запрету строительства многоэтажки возле Ореховой рощи в микрорайоне № 6.

«А прокуратура и рада промолчать! Зачем народу такая прокуратура, если им нет дела до восстановления законности?» — возмущается она.

Напомним, что в мае в 24.kg обратились жители микрорайона № 6 с протестом против строительства многоэтажки между двумя домами рядом с Ореховой рощей. В начале августа Октябрьская районная прокуратура, проверив законность выдачи разрешительных документов, выписала предписание о прекращении строительства дома. Тем временем местные жители сообщили в группе «Черный список — нам не понравилось» в Facebook, что компания планирует возобновить строительство.

Многоэтажный дом хочет возвести фирма «Бишкеккурулуш». В электронной базе юридических лиц руководителем стройкомпании числится Аскарбек Молдобаев. Его дочь Гульнара Молдобаева является депутатом Бишкекского городского кенеша.
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