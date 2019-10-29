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Общество

Контрабанда ГСМ. Финпол просит граждан сообщать о точках стихийной торговли

Фото ГСБЭП КР. Точка стихийной торговли ГСМ в Бишкеке

В Кыргызстане продолжаются мероприятия, направленные на выявление и пресечение стихийной торговли ГСМ. Об этом сообщила пресс-служба ГСБЭП.

По ее данным, в столичном жилом массиве «Арча-Бешик» обнаружены стихийные точки сбыта ГСМ, где реализовывался бензин АИ-95 и дизельное топливо. В ходе осмотра обнаружено свыше двух тонн бензина без каких-либо разрешительных документов.

Финпол просит граждан, обладающих какой-либо информацией о незаконной реализации ГСМ в неустановленных местах, обращаться по адресу: Бишкек, проспект Манаса, 101/1, а также по телефонам дежурной части: 0312323091, 323707.
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Контрабанда ГСМ. Финпол просит граждан сообщать о точках стихийной торговли