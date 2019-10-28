Контрабанда ГСМ. На кыргызско-казахской границе задержали грузовик

Грузовик с горюче-смазочными материалами задержали сотрудники Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями и Погранслужбы на КПП «Чалдыбар-автодорожный». Об этом сообщили в пресс-службе ГСБЭП.

Читайте по теме С размахом. Объем нелегальной торговли ГСМ удивил даже оперативников

По ее данным, в авто пытались провезти 300 литров ГСМ. Грузовик помещен на штрафную стоянку до выяснения всех обстоятельств дела.

«ГСБЭП продолжает мероприятия, направленные на выявление фактов незаконного ввоза ГСМ», — отметили в ведомстве и напомнили, что в КР введен временный запрет на ввоз автотранспортом некоторых видов нефти и нефтепродуктов на территорию страны.

Отмечается, что ведется работа над установлением ранее ввезенных незаконным путем ГСМ и по предотвращению дальнейшей его реализации через сомнительные точки сбыта (дворы, пункты замены масел, склады) по всей территории Кыргызстана.