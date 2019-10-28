20:24
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Контрабанда ГСМ. На кыргызско-казахской границе задержали грузовик

Грузовик с горюче-смазочными материалами задержали сотрудники Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями и Погранслужбы на КПП «Чалдыбар-автодорожный». Об этом сообщили в пресс-службе ГСБЭП.

Читайте по теме
С размахом. Объем нелегальной торговли ГСМ удивил даже оперативников

По ее данным, в авто пытались провезти 300 литров ГСМ. Грузовик помещен на штрафную стоянку до выяснения всех обстоятельств дела.

«ГСБЭП продолжает мероприятия, направленные на выявление фактов незаконного ввоза ГСМ», — отметили в ведомстве и напомнили, что в КР введен временный запрет на ввоз автотранспортом некоторых видов нефти и нефтепродуктов на территорию страны.

Отмечается, что ведется работа над установлением ранее ввезенных незаконным путем ГСМ и по предотвращению дальнейшей его реализации через сомнительные точки сбыта (дворы, пункты замены масел, склады) по всей территории Кыргызстана.
Ссылка:
просмотров: 117
Версия для печати
Материалы по теме
Контрабанда ГСМ. Финпол уничтожил трубу, по которой перекачивали топливо
С размахом. Объем нелегальной торговли ГСМ удивил даже оперативников
Преступники перекачивали ГСМ из Казахстана по трубе, проложенной под границей
Контрабанда ГСМ. Финпол выявляет факты незаконной торговли топливом
Контрабанда ГСМ. В Кыргызстане введен запрет на ввоз нефти автотранспортом
В Таласе с бизнесмена взыскали полмиллиона сомов за перевозку ГСМ без документов
Контрабанда ГСМ. В Таласской области выявили незаконный ввоз топлива
Контрабанда ГСМ. На всех АЗС установят автоматизированную систему учета
Несколько точек стихийной продажи ГСМ обнаружили в жилмассиве «Ак-Орго»
В Кыргызстан пытались незаконно ввезти две тонны горюче-смазочных материалов
Популярные новости
Лишение неприкосновенности Атамбаева. Решение Конституционной палаты Лишение неприкосновенности Атамбаева. Решение Конституционной палаты
Хорошая новость. Мэр Бишкека распорядился подать отопление в&nbsp;дома горожан Хорошая новость. Мэр Бишкека распорядился подать отопление в дома горожан
Депутат Айсулуу Мамашова скрыла пять фирм от&nbsp;налоговой Депутат Айсулуу Мамашова скрыла пять фирм от налоговой
В&nbsp;мэрии Бишкека рассказали, когда в&nbsp;квартиры горожан начнут подавать тепло В мэрии Бишкека рассказали, когда в квартиры горожан начнут подавать тепло
Бизнес
Шанс выиграть смартфон Honor 10i есть у&nbsp;каждого! Шанс выиграть смартфон Honor 10i есть у каждого!
Акылбек Жамангулов: Мы&nbsp;видим MegaCom крупнейшим холдингом Акылбек Жамангулов: Мы видим MegaCom крупнейшим холдингом
Клиенты O!Store: &laquo;Спасибо за&nbsp;трепетное отношение, человечность и&nbsp;простоту!&raquo; Клиенты O!Store: «Спасибо за трепетное отношение, человечность и простоту!»
Акционеры завода &laquo;Ореми&raquo; просят президента защитить их&nbsp;частную собственность Акционеры завода «Ореми» просят президента защитить их частную собственность
28 октября, понедельник
20:16
«Единое окно» внедряют в вузах и колледжах. Выдачу справок автоматизируют «Единое окно» внедряют в вузах и колледжах. Выдачу спра...
20:03
Контрабанда ГСМ. На кыргызско-казахской границе задержали грузовик
19:51
ЕАЭС и Иран переходят на новые льготные условия торговли
19:44
Спикер парламента подарил чемпиону по боям без правил подержанную машину
19:29
Бабушки и дедушки из Бишкекского дома престарелых посадили саженцы в новом парке