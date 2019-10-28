29 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В столице и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».

1 Бишкек

9.00-17.00 — 4-й микрорайон, 4а, отрезки улиц Гагарина, Садырбаева, Купянской;

9.30-18.00 — жилмассивы «Учкун», «Учкун-2» (улицы Уч-Тулга, Чымындык, Булак), «Кольмо» (улицы Кулиева, Максат), отрезки улиц Табалдиева, Джаманбаева, Токтоналиева, Жумабека, Абдрахманова, Московской, Орозбекова, Манасчи Сагынбая, Боконбаева, Чуйкова, Панфилова, Джамгерчинова, Средней;

9.30-15.00 — отрезки улиц Элебесова, Семипалатинской, Коллективной, переулок Зайсанский;

9.30-13.00 — отрезки проспекта Жибек Жолу, улиц Буденного, Джалиля, Садовая, Курманджан Датки;

10.00-18.00 — улица Элебесова от БЧК до улицы Школьной;

13.00-17.00 — отрезки улиц Байтика Баатыра, Джантошева, Жукеева-Пудовкина, БЧК, Жибек Жолу, Эркиндик, Пролетарской.

2 Чуйская область

9.00-17.00 — села Ленинское (улицы Восточная, Виноградная), Маевка (улицы Набережная, Новая, Полевая), Васильевка (улицы Фрунзе, Октябрьская, Комсомольская), Таш-Добо (улицы Кыргызская, Октябрьская, Средняя), Бир-Булак (улицы Бейшенбаева, Эсенбай-Ата, жилмассивы «32 га», «40 га»), Лебединовка (улицы Комсомольская, Лермонтова, Мамыркалиева, Мичурина, Восточная, проспект Ленина), Арашан (улицы Садовая, 8 Марта, Спортивная), «Городок энергетиков», 1, 10, 11, 13);

Адамединский РЭС

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Шалта (улицы Комсомольская, Осмона, Боромбаева, Шукуралиева, Западная, Восточная, Жусупбека, Гагарина, Алмазбекова, Шопокова, Шабданалы), Взлетное (авиагородок), Джаны-Джер (улицы Лесная, Мин-Бай), Комсомольское (улица Опытная), Заря (улицы Новая, Пушкина, Фрунзе), Джаны-Пахта (улица Зеленая), Сокулук (улицы Калинина, Краснодарская, Индустриальная, Заречная, Свободы), Новопавловка (улицы Степная, Луговая, Корсаковых, Крупской, Колхозная, Комсомольская, Свердлова, Советская, Садовая, Ала-Арчинская, Лавровых, Ворошилова, Почтовая, Громова, Фрунзе, Школьная), Романовка (улицы Гагарина, Карла Маркса, Фрунзе, Юбилейная, Московская, Пионерская), город Шопоков (новостройка, улицы Ново-Аларчинская, Заводская, Геолога, Лондон, Геофизика, Линейная, Октябрьская, Западная, Тургенева, Степная, Кирова, Топографическая);

Московский РЭС

8.00-17.00 — винсовхоз имени Крупской, села Ак-Суу, Сретенка (улица Центральная), Петровка (городок);

Жайылский РЭС

9.00-17.00 — села Полтавка (улица Горького), Буденовка, город Кара-Балта (улица 40 лет Киргизии, 10, 11);

Кантский РЭС

8.00-18.00 — город Кант (улица Фрунзе), села Тогуз-Булук (улица Школьная), Бердик (улицы Красный Милянтан, Бердик, Фрунзе, Юбилейная, Аламанова), Котовское (улицы Школьная, Клубничная, Котовская).

3Иссык-Кульская область