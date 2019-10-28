В Кыргызстане к концу недели похолодает и пойдут дожди

В Агентстве по гидрометеорологии рассказали, когда в Кыргызстане похолодает и пойдут дожди. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

По ее данным, 29 октября ночью только в горных районах Ошской, Иссык-Кульской областей выпадет снег, по остальной территории без осадков. 30 октября днем в горных районах Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областей снег, а в зоне земледелия без осадков.

31 октября ночью в горных районах снег, в зоне земледелия без осадков, днем в Чуйской, Таласской, Джалал-Абадской областях в предгорных районах дождь, в горных — снег, в долинах — без осадков.

1 ноября днем и 2 ноября ночью в Чуйской, Таласской, Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях в предгорных районах дожди, в горных районах снег, в долинах — без осадков.

2 ноября днем на большей части Чуйской, Таласской, Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областей, в отдельных районах Иссык-Кульской, Нарынской областей дожди, в горных районах снег.

3 ноября в отдельных районах, 4 ноября на большей части территории ожидаются осадки, а также понижение температуры воздуха.