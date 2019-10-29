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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 29 октября без осадков. Воздух прогреется до +21 градуса. День уменьшился до 10 часов 27 минут.

Отключение газа, света, воды

  • 9.00-17.00 — 4-й микрорайон, 4а, отрезки улиц Гагарина, Садырбаева, Купянской;
  • 9.30-18.00 — жилмассивы «Учкун», «Учкун-2» (улицы Уч-Тулга, Чымындык, Булак), «Кольмо» (улицы Кулиева, Максат), отрезки улиц Табалдиева, Джаманбаева, Токтоналиева, Жумабека, Абдрахманова, Московской, Орозбекова, Манасчи Сагынбая, Боконбаева, Чуйкова, Панфилова, Джамгерчинова, Средней;
  • 9.30-15.00 — отрезки улиц Элебесова, Семипалатинской, Коллективной, переулок Зайсанский;
  • 9.30-13.00 — отрезки проспекта Жибек Жолу, улиц Буденного, Джалиля, Садовая, Курманджан Датки;
  • 10.00-18.00 — улица Элебесова от БЧК до улицы Школьной;
  • 13.00-17.00 — отрезки улиц Байтика Баатыра, Джантошева, Жукеева-Пудовкина, БЧК, Жибек Жолу, Эркиндик, Пролетарской.

  • с 9.00 до 15.00 в районе, ограниченном улицами 7 Апреля, Горького, Достоевского и линией железной дороги.

Куда сходить

Культура

  • в ТРЦ Vefa открылась выставка экзотических бабочек;
  • Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева приглашает на выставки;
  • в кинотеатре «Ала-Тоо» проходит Фестиваль европейского кино;
  • Выставочный зал Союза художников «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова представляет выставку Суйменкула Чокморова. Подробнее
Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

Спорт

  • спартакиада работников государственных органов Кыргызстана;
  • чемпионат Кыргызстана по боксу.

О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».

У кого намечается той

Гульнара Молдобаева

Родилась 29 октября 1971 года в пгт Мин-Куш Нарынской области. Депутат Бишкекского горкенеша от фракции «Республика — Ата Журт».

Калыс Ахматов

Родился 29 октября 1971 года в селе Боролдой Чуйской области. Заместитель министра чрезвычайных ситуаций КР.

Алмаз Сазбаков

Родился 29 октября 1981 года в Токмаке. Специальный представитель правительства КР по делам в Евразийском экономическом союзе.

Памятные даты

В Кыргызстане прошли третьи президентские выборы

из интернета
Фото из интернета. Аскар Акаев

Выборы в Кыргызстане прошли 29 октября 2000 года. Аскар Акаев снова выдвинут в качестве кандидата, несмотря на то что в Конституции было указано, что «одно и то же лицо не может быть избрано президентом Кыргызской Республики более двух раз подряд».

Оппозиция заявляла, что решение ЦИК о регистрации Аскара Акаева в качестве кандидата в третий раз является противозаконным и подлежит немедленной отмене, а сам президент злоупотребляет властью.

Всего на выборах 2000 года было 19 кандидатов.

В итоге Аскар Акаев получил 74,47 процента голосов, Омурбек Текебаев («Ата Мекен») — 13,89 процента, Алмазбек Атамбаев (СДПК) — 6 процентов.

Всемирный день борьбы с инсультом

из интернета
Фото из интернета

Установлен Всемирной организацией по борьбе с инсультом в 2006 году с целью призыва к срочным активным действиям во всемирной борьбе против этого заболевания.

По данным ВОЗ, в результате инсульта умирают 6,7 миллиона человек в год во всем мире.

На сосудистые заболевания приходится более половины смертей, причем если недавно инсульт встречался в основном у пациентов старше 55-60 лет, то сейчас около трети случаев приходится на людей трудоспособного возраста (30-40 лет).

Люди, которые меняли мир

Родился государственный и военный деятель Шабдан Джантаев

из интернета
Фото из интернета. Шабдан Баатыр

Родился 29 октября 1839 года в племени Сары-Багыш на территории нынешнего Кеминского района в семье Джантая Карабекова, манапа (феодального правителя) сарыбагышских кыргызов и потомка знаменитого Атаке баатыра.

В 1860 году Шабдан Джантаев в составе войска Канаат-Ша участвовал в Узун-Агачском сражении против русской армии. Весной 1862-го он участвовал в обороне Ташкента от мятежников.

Его храбрость, смелость и решительность были замечены, и кокандский хан назначил Шабдана беком города Азрети-Султан (город Туркестан), а народ стал называть его Шабданом баатыром. При его посредничестве состоялось примирение между российскими властями и Курманджан даткой.

из интернета
Фото из интернета. В Бишкеке установлен памятник Шабдану Джантаеву и его именем названа одна из улиц

За большой вклад в развитие российско-кыргызских отношений Шабдану баатыру в 1883 году пожалован казачий чин войскового старшины, аналогичный чину полковника. Манап удостоился ряда российских наград, в том числе Георгиевского креста 4-й степени. В 1883 году он посетил церемонию коронации императора Александра III в Санкт-Петербурге.

Умер 6 апреля 1912 года.

Родился ученый Зыяш Бектенов

из интернета
Фото из интернета

Родился 29 октября 1911 года в селе Кен-Суу Иссык-Кульской области. Выдающийся ученый, манасовед, языковед и фольклорист, заслуженный профессор Кыргызстана.

В соавторстве с Ташимом Байджиевым выпустил первый учебник кыргызского языка для 3-4-х классов и учебник по кыргызской литературе для средних школ.

В течение многих лет занимался изучением различных вариантов эпоса «Манас». Перевел на кыргызский язык произведения мировых классиков.

Скончался в 1994 году.

Родилась актриса Даркуль Куюкова

из интернета
Фото из интернета. Даркуль Куюкова в фильме «Зной»

Родилась Даркуль Куюкова 29 октября 1919 года в селе Токолдош. Сценическая жизнь Даркуль Куюковой началась в 1936 году в Театре юного зрителя во Фрунзе. Ею были сыграны более 100 разнохарактерных ролей, создана целая галерея высокохудожественных женских образов, которые вошли в сокровищницу театрального искусства республики.

Вершиной актерского мастерства Даркуль Куюковой стала роль Толгонай в спектакле «Материнское поле» по одноименной повести Чингиза Айтматова. Актриса создала монументальный образ кыргызской матери, воплотив в ней лучшие героические черты своей современницы.

В кино с 1954 года. Снялась в фильмах «Первый учитель», «Джамиля», «Белый пароход» и многих других.

из интернета
Фото из интернета. Даркуль Куюкова в фильме «Расставаясь с детством»

Избиралась депутатом Верховного совета Киргизской ССР.

Умерла 20 марта 1997 года.

Родился государственный деятель Феликс Кулов

из интернета
Фото из интернета. Феликс Кулов

Родился 29 октября 1948 года в городе Фрунзе. Кыргызский государственный и политический деятель, председатель партии «Ар-Намыс».

Занимал должности первого заместителя министра внутренних дел Киргизской ССР, министра внутренних дел Кыргызстана, министра национальной безопасности КР, вице-президента Кыргызской Республики, губернатора Чуйской области, мэра Бишкека (1987−1997), премьер-министра (2005–2007). Был депутатом «легендарного парламента», принимал непосредственное участие в разработке Декларации о независимости Кыргызстана. 
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