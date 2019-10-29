В Бишкеке 29 октября без осадков. Воздух прогреется до +21 градуса. День уменьшился до 10 часов 27 минут.
Отключение газа, света, воды
- 9.00-17.00 — 4-й микрорайон, 4а, отрезки улиц Гагарина, Садырбаева, Купянской;
- 9.30-18.00 — жилмассивы «Учкун», «Учкун-2» (улицы Уч-Тулга, Чымындык, Булак), «Кольмо» (улицы Кулиева, Максат), отрезки улиц Табалдиева, Джаманбаева, Токтоналиева, Жумабека, Абдрахманова, Московской, Орозбекова, Манасчи Сагынбая, Боконбаева, Чуйкова, Панфилова, Джамгерчинова, Средней;
- 9.30-15.00 — отрезки улиц Элебесова, Семипалатинской, Коллективной, переулок Зайсанский;
- 9.30-13.00 — отрезки проспекта Жибек Жолу, улиц Буденного, Джалиля, Садовая, Курманджан Датки;
- 10.00-18.00 — улица Элебесова от БЧК до улицы Школьной;
- 13.00-17.00 — отрезки улиц Байтика Баатыра, Джантошева, Жукеева-Пудовкина, БЧК, Жибек Жолу, Эркиндик, Пролетарской.
- с 9.00 до 15.00 в районе, ограниченном улицами 7 Апреля, Горького, Достоевского и линией железной дороги.
Куда сходить
Культура
- в ТРЦ Vefa открылась выставка экзотических бабочек;
- Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева приглашает на выставки;
- в кинотеатре «Ала-Тоо» проходит Фестиваль европейского кино;
- Выставочный зал Союза художников «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова представляет выставку Суйменкула Чокморова. Подробнее
Спорт
- спартакиада работников государственных органов Кыргызстана;
- чемпионат Кыргызстана по боксу.
О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».
У кого намечается той
Гульнара Молдобаева
Калыс Ахматов
Алмаз Сазбаков
Памятные даты
В Кыргызстане прошли третьи президентские выборы
Выборы в Кыргызстане прошли 29 октября 2000 года. Аскар Акаев снова выдвинут в качестве кандидата, несмотря на то что в Конституции было указано, что «одно и то же лицо не может быть избрано президентом Кыргызской Республики более двух раз подряд».
Оппозиция заявляла, что решение ЦИК о регистрации Аскара Акаева в качестве кандидата в третий раз является противозаконным и подлежит немедленной отмене, а сам президент злоупотребляет властью.
Всего на выборах 2000 года было 19 кандидатов.
В итоге Аскар Акаев получил 74,47 процента голосов, Омурбек Текебаев («Ата Мекен») — 13,89 процента, Алмазбек Атамбаев (СДПК) — 6 процентов.
Всемирный день борьбы с инсультом
Установлен Всемирной организацией по борьбе с инсультом в 2006 году с целью призыва к срочным активным действиям во всемирной борьбе против этого заболевания.
По данным ВОЗ, в результате инсульта умирают 6,7 миллиона человек в год во всем мире.
На сосудистые заболевания приходится более половины смертей, причем если недавно инсульт встречался в основном у пациентов старше 55-60 лет, то сейчас около трети случаев приходится на людей трудоспособного возраста (30-40 лет).
Люди, которые меняли мир
Родился государственный и военный деятель Шабдан Джантаев
Родился 29 октября 1839 года в племени Сары-Багыш на территории нынешнего Кеминского района в семье Джантая Карабекова, манапа (феодального правителя) сарыбагышских кыргызов и потомка знаменитого Атаке баатыра.
В 1860 году Шабдан Джантаев в составе войска Канаат-Ша участвовал в Узун-Агачском сражении против русской армии. Весной 1862-го он участвовал в обороне Ташкента от мятежников.
Его храбрость, смелость и решительность были замечены, и кокандский хан назначил Шабдана беком города Азрети-Султан (город Туркестан), а народ стал называть его Шабданом баатыром. При его посредничестве состоялось примирение между российскими властями и Курманджан даткой.
За большой вклад в развитие российско-кыргызских отношений Шабдану баатыру в 1883 году пожалован казачий чин войскового старшины, аналогичный чину полковника. Манап удостоился ряда российских наград, в том числе Георгиевского креста 4-й степени. В 1883 году он посетил церемонию коронации императора Александра III в Санкт-Петербурге.
Умер 6 апреля 1912 года.
Родился ученый Зыяш Бектенов
Родился 29 октября 1911 года в селе Кен-Суу Иссык-Кульской области. Выдающийся ученый, манасовед, языковед и фольклорист, заслуженный профессор Кыргызстана.
В соавторстве с Ташимом Байджиевым выпустил первый учебник кыргызского языка для 3-4-х классов и учебник по кыргызской литературе для средних школ.
В течение многих лет занимался изучением различных вариантов эпоса «Манас». Перевел на кыргызский язык произведения мировых классиков.
Скончался в 1994 году.
Родилась актриса Даркуль Куюкова
Родилась Даркуль Куюкова 29 октября 1919 года в селе Токолдош. Сценическая жизнь Даркуль Куюковой началась в 1936 году в Театре юного зрителя во Фрунзе. Ею были сыграны более 100 разнохарактерных ролей, создана целая галерея высокохудожественных женских образов, которые вошли в сокровищницу театрального искусства республики.
Вершиной актерского мастерства Даркуль Куюковой стала роль Толгонай в спектакле «Материнское поле» по одноименной повести Чингиза Айтматова. Актриса создала монументальный образ кыргызской матери, воплотив в ней лучшие героические черты своей современницы.
В кино с 1954 года. Снялась в фильмах «Первый учитель», «Джамиля», «Белый пароход» и многих других.
Избиралась депутатом Верховного совета Киргизской ССР.
Умерла 20 марта 1997 года.
Родился государственный деятель Феликс Кулов
Родился 29 октября 1948 года в городе Фрунзе. Кыргызский государственный и политический деятель, председатель партии «Ар-Намыс».
Занимал должности первого заместителя министра внутренних дел Киргизской ССР, министра внутренних дел Кыргызстана, министра национальной безопасности КР, вице-президента Кыргызской Республики, губернатора Чуйской области, мэра Бишкека (1987−1997), премьер-министра (2005–2007). Был депутатом «легендарного парламента», принимал непосредственное участие в разработке Декларации о независимости Кыргызстана.