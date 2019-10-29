В Бишкеке 29 октября без осадков. Воздух прогреется до +21 градуса. День уменьшился до 10 часов 27 минут.

Отключение газа, света, воды

9.00-17.00 — 4-й микрорайон, 4а, отрезки улиц Гагарина, Садырбаева, Купянской;

9.30-18.00 — жилмассивы «Учкун», «Учкун-2» (улицы Уч-Тулга, Чымындык, Булак), «Кольмо» (улицы Кулиева, Максат), отрезки улиц Табалдиева, Джаманбаева, Токтоналиева, Жумабека, Абдрахманова, Московской, Орозбекова, Манасчи Сагынбая, Боконбаева, Чуйкова, Панфилова, Джамгерчинова, Средней;

9.30-15.00 — отрезки улиц Элебесова, Семипалатинской, Коллективной, переулок Зайсанский;

9.30-13.00 — отрезки проспекта Жибек Жолу, улиц Буденного, Джалиля, Садовая, Курманджан Датки;

10.00-18.00 — улица Элебесова от БЧК до улицы Школьной;

13.00-17.00 — отрезки улиц Байтика Баатыра, Джантошева, Жукеева-Пудовкина, БЧК, Жибек Жолу, Эркиндик, Пролетарской.

с 9.00 до 15.00 в районе, ограниченном улицами 7 Апреля, Горького, Достоевского и линией железной дороги.

Куда сходить

Культура в ТРЦ Vefa открылась выставка экзотических бабочек;

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева приглашает на выставки;

в кинотеатре «Ала-Тоо» проходит Фестиваль европейского кино;

Выставочный зал Союза художников «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова представляет выставку Суйменкула Чокморова. Подробнее Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише»

Спорт

спартакиада работников государственных органов Кыргызстана;

чемпионат Кыргызстана по боксу.

О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».

У кого намечается той

Гульнара Молдобаева

Родилась 29 октября 1971 года в пгт Мин-Куш Нарынской области. Депутат Бишкекского горкенеша от фракции «Республика — Ата Журт».

Калыс Ахматов

Родился 29 октября 1971 года в селе Боролдой Чуйской области. Заместитель министра чрезвычайных ситуаций КР.

Алмаз Сазбаков

Родился 29 октября 1981 года в Токмаке. Специальный представитель правительства КР по делам в Евразийском экономическом союзе.

Памятные даты

В Кыргызстане прошли третьи президентские выборы

Фото из интернета. Аскар Акаев

Выборы в Кыргызстане прошли 29 октября 2000 года. Аскар Акаев снова выдвинут в качестве кандидата, несмотря на то что в Конституции было указано, что «одно и то же лицо не может быть избрано президентом Кыргызской Республики более двух раз подряд».

Оппозиция заявляла, что решение ЦИК о регистрации Аскара Акаева в качестве кандидата в третий раз является противозаконным и подлежит немедленной отмене, а сам президент злоупотребляет властью.

Всего на выборах 2000 года было 19 кандидатов.

В итоге Аскар Акаев получил 74,47 процента голосов, Омурбек Текебаев («Ата Мекен») — 13,89 процента, Алмазбек Атамбаев (СДПК) — 6 процентов.

Всемирный день борьбы с инсультом

Фото из интернета

Установлен Всемирной организацией по борьбе с инсультом в 2006 году с целью призыва к срочным активным действиям во всемирной борьбе против этого заболевания.

По данным ВОЗ, в результате инсульта умирают 6,7 миллиона человек в год во всем мире.

На сосудистые заболевания приходится более половины смертей, причем если недавно инсульт встречался в основном у пациентов старше 55-60 лет, то сейчас около трети случаев приходится на людей трудоспособного возраста (30-40 лет).

Люди, которые меняли мир

Родился государственный и военный деятель Шабдан Джантаев

Фото из интернета. Шабдан Баатыр

Родился 29 октября 1839 года в племени Сары-Багыш на территории нынешнего Кеминского района в семье Джантая Карабекова, манапа (феодального правителя) сарыбагышских кыргызов и потомка знаменитого Атаке баатыра.

В 1860 году Шабдан Джантаев в составе войска Канаат-Ша участвовал в Узун-Агачском сражении против русской армии. Весной 1862-го он участвовал в обороне Ташкента от мятежников.

Его храбрость, смелость и решительность были замечены, и кокандский хан назначил Шабдана беком города Азрети-Султан (город Туркестан), а народ стал называть его Шабданом баатыром. При его посредничестве состоялось примирение между российскими властями и Курманджан даткой.

Фото из интернета. В Бишкеке установлен памятник Шабдану Джантаеву и его именем названа одна из улиц

За большой вклад в развитие российско-кыргызских отношений Шабдану баатыру в 1883 году пожалован казачий чин войскового старшины, аналогичный чину полковника. Манап удостоился ряда российских наград, в том числе Георгиевского креста 4-й степени. В 1883 году он посетил церемонию коронации императора Александра III в Санкт-Петербурге.

Умер 6 апреля 1912 года.

Родился ученый Зыяш Бектенов

Фото из интернета

Родился 29 октября 1911 года в селе Кен-Суу Иссык-Кульской области. Выдающийся ученый, манасовед, языковед и фольклорист, заслуженный профессор Кыргызстана.

В соавторстве с Ташимом Байджиевым выпустил первый учебник кыргызского языка для 3-4-х классов и учебник по кыргызской литературе для средних школ.

В течение многих лет занимался изучением различных вариантов эпоса «Манас». Перевел на кыргызский язык произведения мировых классиков.

Скончался в 1994 году.

Родилась актриса Даркуль Куюкова