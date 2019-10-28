Завтра в восточной части Бишкека не будет холодной воды

В восточной части города завтра, 29 октября, не будет холодной воды. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

По ее данным, с 9.00 до 15.00 временно прекратят подачу питьевой воды в район, ограниченный улицами 7 Апреля, Горького, Достоевского и линией железной дороги.

Причина отключения — проведение ремонтно-профилактических работ на водозаборе «ХБО» и на городских водопроводных сетях.

Мэрия Бишкека приносит извинения за причиненные неудобства и просит горожан, учреждения и организации запастись питьевой водой.

В случае возникновения проблем с водоснабжением, горожан просят обращаться в ПЭУ «Бишкекводоканал» по телефонам:

— центральная диспетчерская служба: 0312560320;

— контакты для обращений по внутридомовым сетям: 0312544245, 0312544244;

— по наружным сетям: 0312449597, 0312449645.

Фотофакты можно прислать также и на WhatsApp Бишкекводоканала по номеру: 0770838458.