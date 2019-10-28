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Общество

Куда исчез герб с Дома профсоюзов, рассказали в мэрии Бишкека

В выходные на крыше Дома Союзов кувалдами сбивали герб, флаги, эмблему профсоюзов под флагштоком. Об этом в группе «Черный список — нам не понравилось» в Facebook сообщил пользователь Вадим Воропаев.

«Разве это здание не попадает под закон о сохранении исторического наследия? И почему это делается в выходной день?» — поинтересовался он и предположил, что это продолжение борьбы с советским наследием, очередная попытка переписать историю и вычеркнуть из памяти наше общее прошлое.

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Фото Facebook. С Дома Союзов сбили советскую символику

Первой отреагировала мэрия Бишкека. По данным ее пресс-службы, лепнину демонтировали из-за аварийного состояния.

«23 октября Федерация профсоюзов уведомила Министерство культуры информации и туризма КР, что символика-лепнина находится в аварийном состоянии и не подлежит реставрации. Они также известили ведомство о ее демонтаже, потому что накануне начали падать бетонные обломки», — отметили в мэрии.

В муниципалитете добавили, что федерация обязуется в ближайшее время установить новую символику-лепнину с учетом мер безопасности.

Здание Дома Союзов построено в 1959 году. 
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