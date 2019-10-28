В Бишкеке за рулем ездит непристегнутый инспектор. Что ответили в ГУОБДД

В соцсетях обсуждают видео, где сотрудник милиции в форме едет за рулем автомобиля, не пристегнув ремень безопасности. Водитель из соседней машины сделал ему замечание, однако тот огрызнулся.

Предположительно, действие происходит на перекрестке во время ожидания зеленого сигнала светофора на дороге.

В дорожной милиции 24.kg прокомментировали случившееся, признав, что на видео инспектор УОБДД по ГУВД Чуйской области. «На сотрудника составлен протокол за нарушение Правил дорожного движения — управление транспортным средством с непристегнутыми ремнями безопасности», — сообщили в ведомстве.