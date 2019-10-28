«Единое окно» внедряют в вузах и колледжах. Выдачу справок автоматизируют

Вузы и колледжи будут работать в режиме «единого окна». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки.

По ее данным, с 1 декабря учебные заведения будут предоставлять услуги в автоматизированном режиме.

«Студент теперь не должен обходить все службы вуза, спуза (бухгалтерию, студенческий отдел/отдел кадров, деканат, библиотеку, архив, общежитие, паспортный стол и другие структуры), а в одном месте сможет получить справку, диплом и другие документы. При этом ему должны сказать, в какое подразделение обратиться, если надо снять какую-то задолженность и решить другие вопросы», — отметили в ведомстве.

В Минобразования подчеркнули, что автоматизация позволит снять бюрократические препоны, предупредить коррупционные риски.