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Общество

Бабушки и дедушки из Бишкекского дома престарелых посадили саженцы в новом парке

Пенсионеры — подопечные Бишкекского социального стационарного учреждения для пожилых и лиц с ограниченными возможностями здоровья посадили деревья в новом парке «Ынтымак» на Южной магистрали. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, бабушки и дедушки, сотрудники учреждения собрали деньги и посадили три каштана на сумму 23 тысячи 100 сомов.

С выбором саженцев и места для посадки помогли работники Бишкекзеленхоза. Вокальная группа бабушек «Добуш» с задором и песней поддержала акцию в новом парке на Южной магистрали.

В настоящее время в доме престарелых проживает 187 человек, из них 51 нуждается в особом уходе (лежачие).
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Бабушки и дедушки из Бишкекского дома престарелых посадили саженцы в новом парке