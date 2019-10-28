Суд над экс-мэрами. Какой нанесен ущерб, потерпевшие не могут ответить

В Ленинском районном суде Бишкека продолжается процесс по уголовному делу в отношении бывших столичных мэров Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова.

В суде допросили представителей потерпевших и одного из обвиняемых по эпизоду со строительством школы в жилом массиве «Калыс-Ордо» — учредителя компании «Альто Групп» Кувана Шаршекеева.

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В начале процесса выяснилось, что отсутствуют свидетели — эксперты. По данным обвинения, один из них на больничном. Почему не явился второй — неизвестно.

В суде решили перейти к допросу представителей потерпевших, которыми следствие признало Минобразования и мэрию Бишкека. Отметим, что в прошлый раз они не могли четко ответить на многие вопросы защитников.

Адвокат Виталий Остриков поинтересовался у представителя муниципалитета, в какую сумму оценили школу в жилмассиве «Калыс-Ордо», когда она была взята на баланс.

«Имущественный комплекс передан на сумму 268 миллиона 437 тысяч сомов», — ответила представитель мэрии.

По ее словам, в справке ОГУКС отдельно указываются источники финансирования на строительство: 137 миллионов за счет компании ТВЕА, 130 миллионов — софинансирование за счет средств из местного бюджета.

«В материалах уголовного дела указано, что вы потерпели ущерб на 104 миллиона сомов», — отметил адвокат.

Но каким образом нанесен ущерб, если на баланс мэрии упало дополнительно 16 миллионов сомов. Откуда взялись эти лишние средства? Это прибыль, получается? Виталий Остриков

Представитель мэрии затруднилась ответить.

Аналогичный вопрос об ущербе, из чего он складывается, Виталий Остриков адресовал и юристу Министерства образования. Он уточнил, когда ведомство предоставит суду соответствующую справку. Свидетель сказал, что постарается ее предоставить.

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«Когда именно постараетесь? Вы уже месяц стараетесь», — заметил адвокат.

В ходе допроса свидетель уточнил, что на эти средства планировалось построить две школы. Но соответствующего постановления правительства, как отметил свидетель, нет.

По словам адвоката Санжара Сакиева, он представляет интересы подсудимого Кувана Шаршекеева, сторону обвинения больше интересовали вопросы, которые должны быть заданы директору и бухгалтеру ОсОО.

«Именно они подписывали документы, привлекали подрядчиков. На них лежала ответственность по составлению актов выполненных работ. Куван Шаршекеев является учредителем, и некоторых деталей хозяйственной деятельности не знает. Только насколько ему предоставлялись отчеты и информация о ходе строительства», — рассказал адвокат Санжар Сакиев.

Он добавил, что обвинение интересовалось степенью знакомства Кувана Шаршекеева с Кубанычбеком Кулматовым.

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«Им вменяют статью «Коррупция», но для этого они должны были создать устойчивую противоправную связь. А прокуроры так и не смогло предъявить какие-то доказательства даже того, что они были мало-мальски знакомы. Конечно, о друг друге знали, как все городские ребята», — отметил Санжар Сакиев.

По словам Кувана Шаршекеева, мэрия заинтересовалась технологией строительства компанией зданий из легких стальных тонкостенных конструкций и пригласила презентовать ее.

Напомним, по версии следствия, в 2014 году Кубанычбек Кулматов, будучи мэром Бишкека, незаконно использовал $2 миллиона грантовых средств, выделенных компанией ТВЕА для строительства школы в жилмассиве «Калыс-Ордо».

Четырнадцати обвиняемым, включая Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова, инкриминируют коррупцию. Только пятеро находятся под стражей. По версии следствия, экс-чиновники умышленно допустили необоснованное завышение объемов строительных работ и материалов на общую сумму 12 миллионов 160 тысяч 641 сом. Албека Ибраимова обвиняют также в растрате средств ТНК «Дастан» и коррупции при предоставлении муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам. Никто из них виновным себя не признал. Кубанычбек Кулматов назвал дело сфабрикованным.