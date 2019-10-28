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Общество

Некоторые нормы нового закона об алиментах вызовут споры в Жогорку Кенеше

Некоторые нормы нового закона об алиментах вызовут споры в Жогорку Кенеше. Об этом на пресс-конференции в 24.kg сообщила депутат Айсулуу Мамашова.

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По ее данным, поправки в режиме первого чтения. Социальный комитет их уже рассмотрел. На очереди комитеты по правопорядку и конституционный.

«Они состоят в основном из мужчин. Думаю, будут интересные обсуждения. Думаю, вызовут споры нормы  о вывозе ребенка за пределы страны по решению суда, усиление ответственности за неисполнение суда по выплате налогов вплоть до уголовной и конкретизация понятия, кто такой злостный неплательщик. Многие считают, что два месяца невыплаты алиментов для признания таковым родителя — это маленький срок. Однако, когда на руках грудной ребенок и это единственный источник доходов, даже один день сложно представить», — отметила Айсулуу Мамашова.

Женщины-депутаты разработали поправки в Семейный кодекс и Кодекс о проступках, чтобы эффективнее бороться со злостными неплательщиками алиментов.
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