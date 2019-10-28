Законодательство об алиментах изменят. Какие новшества предлагают инициаторы

Законодательство об алиментах требует обновления. Об этом на пресс-конференции в 24.kg сообщила гражданская активистка Ак-Моор Джанболотова.

Она отметила, что около года назад активисты создали движение «Мама — ты не одна», чтобы помогать женщинам, у которых возникли проблемы с разводом, разделением имущества, выплатой алиментов.

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«Мы поняли, что действующее законодательство устарело, оно принято в 1990-х годах. И требуются обновления. Депутаты Жогорку Кенеша разработали новый закон», — отметила она.

Один из инициаторов поправок в Семейный кодекс депутат Айсулуу Мамашова отметила, что вводится норма, увеличивающая размер алиментов.

«Если раньше родитель мог платить 100-200 сомов в месяц, то мы предлагаем привязать выплаты к минимальному прожиточному уровню ребенка — 1 тысяче 800 сомов», — отметила она.

Депутат добавила, что в законопроекте конкретизировано понятие «злостный неплательщик».

«В Семейном кодексе есть упоминание, но оно не конкретизировано. Мы предлагаем признавать злостными неплательщика и родителя, который не платит суммарно два месяца в течение года», — отметила Айсулуу Мамашова.

Еще одно новшество — изменение процедуры вывоза ребенка за пределы страны. Сейчас это можно сделать при разрешении обоих родителей. Если один из них не даст своего согласия, то ребенок не может покинуть страну, даже если на то есть веские причины — к примеру болезнь, требующая операции за границей, или иные.

«Мы предлагаем, чтобы судьи в течение месяца рассматривали заявление одного из родителей и давали разрешение на выезд в таких случаях», — добавила Айсулуу Мамашова.

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Кроме того, инициаторы хотят добиться запрета на выезд за рубеж злостным неплательщикам алиментов.

«Мы хотим сделать так, чтобы он попадал в этот список автоматически, а не по решению суда. Сейчас работаем над этой нормой», — отметила депутат.

Напомним, женщины-депутаты разработали поправки в Семейный кодекс и Кодекс о проступках, чтобы эффективнее бороться со злостными неплательщиками алиментов.

По их данным, 92 процента неплательщиков алиментов — мужчины.