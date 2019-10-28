Хорошая новость. Мэр Бишкека распорядился подать отопление в дома горожан

В минувшие выходные мэр Бишкека с вице-мэрами проверил каждый район на готовность к зиме.

Как отмечает пресс-служба муниципалитета, Азиз Суракматов встретился с горожанами, директорами школ и детсадов, уточнил температуру воздуха в классах, группах и помещениях, были запрошены данные из городских лечебных учреждений, где тоже холодно.

Столичный мэр дал поручение вице-мэру по вопросам ЖКХ Мирлану Амантурову подготовить заседание штаба по ОЗП и начинать подавать тепло в дома горожан. Подписание распоряжения ожидается в ближайшее время.

Мэрия города просит жителей Бишкека начать подготовку к холодам: необходимо заменить или установить краны Маевского на отопительных приборах верхних этажей (для сброса воздуха по стояку); для хорошей теплоотдачи и устранения причин возникновения перетоков нужно промыть или заменить старые и засоренные многолетними шламовыми и грязевыми отложениями приборы отопления, а также отремонтировать нерабочие смесители; для отсечения от стояков горячего водоснабжения необходимо провести ремонт или замену аварийных вентилей на разводящих трубопроводах, также перекрыть отсекающий вентиль на горячую воду при использовании автономного водонагревателя типа «Аристон», при неиспользовании — закрыть вентиль подачи холодной воды в водонагреватель.

Бишкекчан также просят утеплить окна, отремонтировать и привести в порядок входные двери в квартирах, подъездах и установить пружины.

Напомним, горячую воду и тепло в дома бишкекчан подают две организации: ОАО «Бишкектеплосеть» — дочерняя компания Национального энергохолдинга. Коммунальное предприятие «Бишкектепоэнерго» —это структурное подразделение мэрии, обеспечивающее теплом те части города, куда не доходят магистральные трубопроводы ОАО «Бишкектеплосеть».

По всем вопросам, связанным с теплоснабжением, которое обеспечивает КП «Бишкектеплоэнерго», просьба обращаться по телефонам: (0312) 21-28-47, (0312) 212844, пишите по WhatsApp-каналу: 0500 287070.