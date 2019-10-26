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Общество

Милиция не стала возбуждать уголовное дело в отношении сторонников Арстана Алая

Милиция не стала возбуждать уголовное дело в отношении сторонников Арстана Алая, объявившего себя Богом. Информацию 24.kg подтвердили в ГУВД Бишкека. 

Уточняется, что оснований для регистрации в ЕРПП и начала досудебного производства в отношении последователей Алая нет. По данным ГУВД, сторонники оштрафованы на 3 тысячи сомов за нарушение общественного порядка и неподчинение требованиям сотрудников правоохранительных органов. Они намеривались провести несанкционированную акцию в поддержку Арстана Алая.  В отношении самого Арстана Алая начато досудебное производство и назначены экспертизы, в том числе лингвистическая. 

Ранее на заседании парламента депутат Улугбек Ормонов поинтересовался, является ли тенгрианство официально зарегистрированным и какую ответственность несут люди, пропагандирующие это течение и заявляющие, что они боги. Госкомиссия по делам религий проведет экспертизу по высказываниям Арстана Алая.

Арстан Алай (Абдылдаев)  автор известного мема «Зима не будет». На этот раз он заявил, что назначен Богом, а в 2020 году станет президентом Вселенной. Его сторонники потребовали от главы Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова «мирно передать власть Арстану Алаю».
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Милиция не стала возбуждать уголовное дело в отношении сторонников Арстана Алая