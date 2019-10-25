Суд над экс-мэрами. Защита вынуждена опровергать умысел и связь подсудимых

В Ленинском районном суде Бишкека продолжается процесс по уголовному делу в отношении бывших столичных мэров Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова.

Сегодня допросили обвиняемого по эпизоду со строительством школы в жилом массиве «Калыс-Ордо» — директора ОсОО «Айкол-Строй» Сейиткана Алиева.

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«Моему подзащитному предъявили обвинение по статье 303 УК КР «Коррупция». В законе дается определение этому понятию — «умышленные деяния, состоящие в создании противоправной устойчивой связи одного или нескольких должностных лиц, обладающих властными полномочиями с отдельными лицами или группировками в целях незаконного получения материальных выгод...» Защита вынуждена опровергать, что обвиняемые создали эту связь. Я прошу приобщить к делу выписку из трудовой книжки Алиева, биографию, которые доказывают, что ни с бывшим мэром Кубанычбеком Кулматовым, ни с начальником ОГУКС Сталбеком Омуркановым они не пересекались», — отметил он.

Подсудимый добавил, что ему предъявляли обвинения, что он не отчитался за потраченные средства. По его словам, на все суммы он предоставил акты выполненных работ.

Более того, сверка показала, что я вложил свои 11 миллионов сомов. Мне их устно обещали вернуть. Сейиткан Алиев

«Были обвинения в некачественном строительстве. Но комиссия института сейсмологии дала заключение, что школа соответствует всем нормам. Еще один пункт — я не составил график работ. Но мы сдали школу вовремя, это говорит о том, что я придерживался сроков», — отметил Сейиткан Алиев.

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Адвокат Сергей Слесарев просил допросить в качестве дополнительного свидетеля бывшего заместителя министра финансов Мирлана Байгончокова.

«В материалах уголовного дела есть письма, которые он подписал. Ими обвинение пытается доказать, что денежные средства должны были поступить в бюджет. Но такого в письмах нет, они содержат ответы общего характера. В обвинительном акте они искажены», — сказал он 24.kg.

Сергей Слесарев добавил, что бывший замминистра по просьбе защиты написал объяснительную — пояснение к тем письмам. Ее приобщили по ходатайству адвоката к материалам уголовного дела. но в допросе отказали.

Мирлана Байгончокова изначально не включили в качестве свидетеля со стороны гособвинения потому, что он имел другое мнение. В частности, что средства, на которые построили школу в «Калыс-Ордо», не являются бюджетными. Сергей Слесарев

По версии следствия, в 2014 году Кубанычбек Кулматов, будучи мэром Бишкека, незаконно использовал $2 миллиона грантовых средств, выделенных компанией ТВЕА для строительства школы в жилмассиве «Калыс-Ордо».

Четырнадцати обвиняемым, включая Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова, инкриминируют коррупцию. Только пятеро находятся под стражей. По версии следствия, экс-чиновники умышленно допустили необоснованное завышение объемов строительных работ и материалов на общую сумму 12 миллионов 160 тысяч 641 сом. Албека Ибраимова обвиняют также в растрате средств ТНК «Дастан» и коррупции при предоставлении муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам. Никто из них виновным себя не признал. Кубанычбек Кулматов назвал дело сфабрикованным.