Афиша Бишкека на неделю: кинопремьеры, концерты, квесты

21 сентября — 21 ноября. Выставка экзотических бабочек

Представлено более 50 видов бабочек, некоторые экземпляры величиной 30 сантиметров. Сможете увидеть полный цикл жизни бабочек — от появления из кокона до первого взмаха крыльев.

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ТРЦ VEFA.

11-31 октября. Выставка Мамата Камчыбекова

Мамат Камчыбеков широко известен как скульптор, создатель многих монументальных произведений в городах Кыргызстана, а также как автор станковой скульптуры, запечатленной в камне, мраморе, дереве, керамике, гипсе, металле.

Ошский областной музей изобразительных искусств имени Тургунбая Садыкова.

18-31 октября. Выставка, посвященная 80-летию Суйменкула Чокморова

Суйменкул Чокморов родился 9 ноября 1939 года в селе Чон-Таш. Советский кыргызский актер кино, художник. Народный артист СССР (1981).

Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова.

15 октября — 10 ноября. Выставка «Эсимде»

Приурочена к юбилею народного художника Киргизской ССР, народного артиста, живописца Суйменкула Чокморова. Экспозиция выставки составлена таким образом, чтобы зритель смог увидеть творческий путь художника в живописи и кино: от самой первой серьезной работы «Мать» 1967 года до произведений, ставших известными и вошедших в золотой фонд КНМИИ.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева.

28-31 октября Фестиваль европейского кино

Зрители увидят 11 фильмов из Австрии, Бельгии, Германии, Франции, Италии, Словакии, Словении, Испании, Латвии, Эстонии и Румынии.

Кинотеатр «Ала-Тоо».

30 октября. Мистический фарс «Шесть персонажей в поисках автора»

События разворачиваются в театре. На репетицию очередного спектакля выходят на сцену шесть персонажей и просят актеров прервать ее и разыграть здесь и сейчас истории их жизни. Драматизм ситуации в том, что жизнь этих персонажей — сплошная трагедия недоразумений.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 19.00.

31 октября. Романтическая драма «Мария Тюдор»

«Мария Тюдор» — романтическая драма по пьесе французского писателя, поэта и драматурга Виктора Гюго.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 19.00.

31 октября. Кинопремьеры

«Семейка Аддамс» (мультфильм). Папа любит долгие прогулки в ненастную погоду. Мама считает, что черный цвет самый яркий. У детей кладбище — любимая площадка для игр. Бабушка выпивает пару капель яда перед сном. Вы все еще думаете, что ваши родственники странные? Знакомьтесь — семейка Аддамс.

«Иные» (ужасы). В уединенном домике одного из районов Лос-Анджелеса живут маленькая девочка и ее заботливый отец. Вполне нормальная семья, если не считать, что девочка одним взглядом может поднять в воздух тяжеленный шкаф, а у отца всегда наготове снятый с предохранителя пистолет. Каждый день, уходя из дома, папа запирает дочь, и категорически запрещает открывать дверь.

«Терминатор: Темные судьбы» (фантастика). Сара Коннор превратилась в настоящую охотницу за терминаторами и теперь занимается уничтожением роботов-убийц из будущего. Она считала, что главное — это не дать им добраться до Джона, но теперь появилась Дани Рамос, от выживания которой также зависит судьба человечества. Вместе с ней в бой вступает и загадочная Грейс, смесь человека и машины.

31 октября. Детский квест по мульфильмам Тима Бертона

Вы погрузитесь в волшебную атмосферу с Коралиной из страны Кошмаров, выполните серию интересных заданий с Эдвардом руки-ножницы, разгадаете загадки для спасения других интересных персонажей. Регистрация по телефону 0777695560.

Burger House, 13.00.

31 октября Мистический квест «Мастер и Маргарита»

Вы переживете на себе легендарную историю, решите серию загадок, побываете в таинственных местах, где вас будут подстерегать необычные персонажи. На этот раз только от вас будет зависеть судьба Маргариты! Регистрация по телефону 0777695560.

Сбор возле памятника Михаилу Фрунзе, 19.00.

1 ноября. Концерт Miyagi & Andy Panda (Владикавказ)

MiyaGi and Эндшпиль представляет собой крайне популярный хип-хоп дуэт во многих странах. В Бишкеке Эндшпиль выступит под псевдонимом Энди Панда. Качающий бит, собственный флоу, стиль — это далеко не все, за что многие обожают их концерты.

«Асанбай-центр», 19.30.