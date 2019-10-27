28 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В столице и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».

1 Бишкек

9.00-18.00 — жилмассив «Ак-Орго» (улицы Алты Бакан, Омуракунова, Бек-Бекей, Ынтымак, Сон-Кол, Ийгилик, Арабаева, Курманджан Датки, Таттыбубу, Огуз-Ата, Боз-Салкын, Айдын-Кол, Чамгарак, Шоокум, Жолон, Ашар)

9.00-17.00 — 8-й микрорайон, 47, жилмассив «Кара-Жыгач» (улицы Оберон, Бегматова, Шаты);

9.30-14.00 — 7-й микрорайон, 52, 53;

9.30-16.00 — отрезки улиц Мичурина, Абдрахманова, Жибек Жолу;

9.30-18.00 — жилмассив «Учкун» (улица Жабинова), отрезки улиц Тоголока Молдо, Керимбекова, Коенкозова, Абдумомунова, Московской, Коенкозова, Сагынбая Манасчи;

9.30-17.00 — улицы Суюнбаева, Токтогула;

13.00-18.00 — отрезки улиц Курманджан Датки, Айтматова;

14.00-17.00 — отрезки улиц Кайынды, Керамической.

2 Чуйская область

9.00-18.00 — села Лебединовка (проспект Ленина, улицы Мичурина, Северная, Чапаева, Кирова, Комсомольская, Октябрьская, 8 Марта, 9 Мая, Пионерская, Восточная), Восток (улицы Семетей, Сейтек, Курманбек), Таш-Добо (улицы Кыргызская, Октябрьская, Достук, Средняя), Арашан (улицы Клубная, 8 Марта, Новостройка, Акматова, Кошокбека), Малиновка (улицы Малиновая, Подгорная, Центральная), Бер-Булак (улицы Бейшенбаева, Эсенбай Ата, Арычная), Маевка (улицы Набережная, Новая, Полевая);

9.00-17.00 — село Молдовановка (улицы Садовая, Пионерская), «Городок энергетиков», 6, 8, 9, 12, 12а, 14;

Аламединский РЭС

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Сокулук (улицы Октябрьская, Калинина, Садовая, Фрунзе, Ленинградская, Набережная, Ошская), Фрунзе (улицы Садовая, Новосадовая, Береговая, Западная, Фрунзенская, Юбилейная), Шалта (улицы Комсомольская, Осмона, Боромбаева, Шукуралиева, Жусупбека, Западная, Алмазбекова, Проектируемая, Восточная, Гагарина), Романовка (улицы Озерная, Комсомольская, Полевая, Юбилейная, Фрунзе, Пионерская, Западная, Кирова), Нижнечуйское (улицы Гагарина, Трудовая, Ленина, 40 лет Октября, Спортивная), город Шопоков (улицы Комсомольская, Гоголя, Пионерская);

Московский РЭС

9.00-17.00 — село Беш-Орюк;

Жайылский РЭС

9.00-17.00 — село Полтавка (улицы Центральная, Горького), город Кара-Балта (улица 40 лет Киргизии, 4-6);

Кантский РЭС

8.00-18.00 — села Туз (улицы Гагарина, Максутбаева, Осмонова), Тогуз-Булак (улицы Осмонова, Манкулова), город Кант (улицы Октябрьская, Нахимова, Жданова, Джакыпова, МПС, Строительная, Ванахуна, Крупская, Пушкина, Южная, Чкалова, Буслаева, Микояна);

Чуйский РЭС