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Общество

Гараж управделами президента. Кто и зачем будет следить за его водителями

Экономить на горюче-смазочных материалах решили в управлении делами президента и правительства. Госучреждение «Автотранспортное предприятие» вводит электронный учет топлива и устанавливает GPS-навигаторы на все авто. Приурочили новшество к Году развития регионов и цифровизации страны.

«Нам важны учет и экономия средств на ГСМ. Мы долго изучали, решили внедрить систему. В соседнем Казахстане она позволяет экономить до 30 процентов выделяемых средств в год», — рассказал директор госучреждения Джоомарт Аманалиев.

Автозаправочную колонку оборудовали специальными счетчиками. Если на автомобиле нет датчика — топливо не отпустят. Но пока их установили на 100 из 243 машин. Кроме того, на автомобили ставят GPS-навигаторы.

«Это позволит отслеживать каждую единицу. Сколько литров заправил, сколько километров проехал, где находится водитель. Вся информация у диспетчера на мониторе компьютера в режиме реального времени. Теперь водители знают, что за ними следят, и будут соблюдать маршруты. Раньше они могли сказать, что все время были с делегацией, а фактически уехать по своим делам. Теперь такое не пройдет», — отметил он.

До внедрения системы водитель должен был получать путевой лист в диспетчерской, потом пойти к оператору автозаправки, чтобы залить бак. Теперь это делается автоматически.

По словам Джоомарта Аманалиева, ежегодно гараж на ГСМ расходует около 12-15 миллионов сомов. «В основном это обслуживание государственных мероприятий, делегаций», — отметил он.

Проект обошелся в общей сложности в 3 миллиона сомов. Самое дорогое — программное обеспечение.

«Система позволяет автоматизировать учет ГСМ на всех этапах: от приема до использования, проводить мониторинг транспорта», — добавил Джоомарт Аманалиев.

В ближайших планах — оснастить специальными контролерами все машины в гараже.
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