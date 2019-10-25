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Общество

Предприниматель из города Ош требует отставки замглавы МВД Суйуна Омурзакова

Предприниматель из Оша Жайнагуль Турдубаева требует отставки заместителя министра внутренних дел Суйуна Омурзакова. Об этом 24.kg сообщила она сама.

По ее словам, из-за препятствий Суйуна Омурзакова она третий год не может добиться справедливого решения по делу о грабеже и похищении ее мужа.

«В 2016 году ребята из спортивного клуба «Мухаммед-Умар» ограбили наш магазин. В тот же день они силой увезли моего мужа Садыра Зарамова и избили. Сейчас он вынужден каждые полгода проходить лечение. А ущерб магазину составил 804 тысячи сомов. Но не это главное. Три года я хожу по всем инстанциям, требуя наказать виновных, но везде пытаются замять дело, так как в нем замешан родной брат замминистра ВД Суйуна Омурзакова Улук», — рассказала Жайнагуль Турдуева.

По ее словам, задержанный в рамках возбужденного дела и другие свидетели дали показания против Улука Омурзакова. Но следствие их игнорирует.

«Родной зять Омурзаковых подтвердил в суде, что он лично собрал ребят из спортивного клуба по указанию Улука Омурзакова, чтобы разобраться с нами. Но никто на это не обращает внимания. Самого Улука от работы в областной прокуратуре Оша временно отстранили. Недавно узнала, что он находится в декретном отпуске и может вернуться на работу», —сообщила Жайнагуль Турдуева.

Женщина добилась, чтобы следствие передали из Оша в Бишкек.

«Уголовное дело разделили на несколько частей, теперь это не групповое нападение. Хотя семь человек напали вместе, каждого рассматривают по отдельности. Двоих участников грабежа и похищения осудили на условный срок. Недавно узнала, что ГКНБ предлагает еще одного участника оправдать», — рассказала Жайнагуль Турдуева.

Накануне она провела митинг у здания Жогорку Кенеша с требованием отправить Суйуна Омурзакова в отставку. Она обратилась за помощью к депутатам.

«Мы не одни пострадали от рук этих молодчиков в Оше. В следующий раз ко мне готовы присоединиться другие предприниматели», — сообщила она.
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