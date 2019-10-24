19:40
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Виновника ДТП, насмерть сбившего человека, отпустили под домашний арест

Виновника ДТП, насмерть сбившего мужчину в Бишкеке, отпустили под домашний арест. Об этом 24.kg сообщили родственники погибшего.

Читайте по теме
В Бишкеке водитель насмерть сбил пешехода

По их данным, такое решение принял Свердловский районный суд столицы.

«В суде следователи просили взять виновника ДТП под стражу. Судья проигнорировал ходатайство следствия и отпустил его под домашний арест. Мы опасаемся, что водитель Toyota Wish уйдет от ответственности», — сообщили редакции.

Напомним, 21 октября на пересечении улиц Толстого и Матросова водитель Toyota Wish насмерть сбил пешехода.
Ссылка:
просмотров: 475
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке водитель насмерть сбил пешехода
Водителя милицейской машины, чуть не сбившего детей, оштрафовали
Милиция ищет свидетелей смертельного ДТП в Московском районе
В Бишкеке легковушка столкнулась с мотоциклом. Один человек пострадал
В Минобразования рассказали, по чьей вине школьники попадают в ДТП
Водителя автобуса, под колесами которого погиб школьник, задержали
Водитель BMW во время движения потерял колесо, но не сразу это заметил
Двух пешеходов сбил в Бишкеке водитель Toyota Sequoia
У Жогорку Кенеша Lexus столкнулся с микроавтобусом. Один человек в больнице
Езда по встречке. Нарушитель стал виновником ДТП в Бишкеке
Популярные новости
Очень смешно. Пользователи соцсетей сделали мемы с&nbsp;логотипом Elite House Очень смешно. Пользователи соцсетей сделали мемы с логотипом Elite House
Дворец спорта в&nbsp;Бишкеке наконец отремонтировали. Почему горожане возмущены Дворец спорта в Бишкеке наконец отремонтировали. Почему горожане возмущены
Дети чиновников &laquo;Белого дома&raquo; оставили сирот и&nbsp;врачей без квартир Дети чиновников «Белого дома» оставили сирот и врачей без квартир
Аппарат президента поручил Генпрокуратуре проверить заявление на&nbsp;экс-спикера Аппарат президента поручил Генпрокуратуре проверить заявление на экс-спикера
Бизнес
СКИДКА на&nbsp;очередную пару смартфонов в&nbsp;O!Store. Только семь дней! СКИДКА на очередную пару смартфонов в O!Store. Только семь дней!
Приходи в&nbsp;новые MegaStore и&nbsp;получи подарки и&nbsp;скидки на&nbsp;смартфоны Приходи в новые MegaStore и получи подарки и скидки на смартфоны
&laquo;Альянс Алтын&raquo; приступил к&nbsp;открытым горным работам «Альянс Алтын» приступил к открытым горным работам
Хранение ценностей в&nbsp;сейфовых ячейках &laquo;Бакай Банка&raquo;&nbsp;&mdash; надежно и&nbsp;безопасно Хранение ценностей в сейфовых ячейках «Бакай Банка» — надежно и безопасно
24 октября, четверг
19:23
Больше половины жертв насилия не обращаются за помощью Больше половины жертв насилия не обращаются за помощью
19:01
Цифра дня. 24,4 километра дорог построили в регионах Кыргызстана с начала года
18:46
Рейтинг Forbes: в России две женщины-миллиардера
18:43
Виновника ДТП, насмерть сбившего человека, отпустили под домашний арест
18:30
25 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет