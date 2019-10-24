Виновника ДТП, насмерть сбившего человека, отпустили под домашний арест

Виновника ДТП, насмерть сбившего мужчину в Бишкеке, отпустили под домашний арест. Об этом 24.kg сообщили родственники погибшего.

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По их данным, такое решение принял Свердловский районный суд столицы.

«В суде следователи просили взять виновника ДТП под стражу. Судья проигнорировал ходатайство следствия и отпустил его под домашний арест. Мы опасаемся, что водитель Toyota Wish уйдет от ответственности», — сообщили редакции.

Напомним, 21 октября на пересечении улиц Толстого и Матросова водитель Toyota Wish насмерть сбил пешехода.