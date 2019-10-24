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Общество

25 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В столице и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро».

1Бишкек

  • 9.00-13.00 — отрезки проспекта Жибек Жолу, улиц Ак Муз, Жумабека, Павлова, Чимкентской;
  • 9.30-17.00 — квадрат, ограниченный улицами Лермонтова, БЧК, Жибек Жолу, Веселой, улицы Кызыл-Тоо, Ак-Булак, Орто-Арык;
  • 9.30-13.00 — отрезки улиц Скрябина, Байтика Баатыра, Элебаева, Западной, Курманджан Датки, Жибек Жолу, Джалиля, переулок Топографический;
  • 9.30-18.00 — жилмассивы «Кара-Жигач» (улицы Толстого, Кара-Жигач, Иссык-Кол), «Учкун», отрезки улиц Рыскулова, Исанова, Манаса, Михаила Фрунзе, Тимура Фрунзе, Киевской, Исанова;
  • 9.30-15.00 — отрезки улиц Тульской, Хмельницкого, Хвойной, переулки Цветочный, Марийский, Черчикский;
  • 13.00-17.00 — отрезки улиц Койбогарова, Каралаева, переулок Акбуринский;
  • 13.00-16.00 — жилмассив «Карагачевая роща».

2Чуйская область

Аламединский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Маевка (улицы Новая, Набережная, Полевая), Байтик (улицы Суюмбаева, Дружбы, Эшмамбета, Новостройка, Береговая, Байтик, жилой массив), Арашан (улицы 8 Марта, Акматова, Садовая), Малиновка (улицы Малиновая, Подгорная, Центральная), Кырман (улицы Ысык-Кол, Ынтымак, Кенеш, Радужная, Ауэзова), Верхняя Ат-Башы, Пятилетка, Гроздь (улицы Гродзенская, Садовая, Мелиораторов), Ленинское (улицы Восточная, Виноградная);
  • 10.00-15.00 — села Константиновка (район улицы Бакая, улицы Набережная, Алма-Атинская, Виноградная, Восточная), Луговое (район малой ГЭС, улица Алма-Атинская);

Сокулукский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Белек (улицы Ленина, Фрунзе, Новая, Токтогула, кошары), Асылбаш (улицы Шамши, Ноорузбая, Кайназаровой), Восточное (улица Дагестанская), Джаны-Джер (улица Карла Маркса), Романовка (улица Заводская), Торт-Куль (улицы Западная, Центральная, Советская, Новая), город Шопоков (улицы Новооктябрьская, Октябрьская, Новостройка;
  • 5.00-17.00 — жилмассив «Ак-Ордо»;

Московский РЭС

  • 9.00-17.00 — Кульстан, ОКХ «Россия», села Беловодское (улица Ленина, мастерские, стройдвор), Петровка (улицы Центральная, Водоемная), Кызыл-Туу, Ан-Арык, Предтеченка, ВСК имени Крупской, хутор;

Жайылский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Ак-Башат, Арал, Айдарбек, город Кара-Балта (квартал Победы, дом № 3);

Кантский РЭС

  • 8.00-18.00 — села Новопокровка (улицы Ленина, дома 510-534, Турсун-Бяра, Мичурина, Атая, Чапаева, Пушкина, Манаса), Туз (улицы Шевченко, Осмонова), город Кант (улица 60 лет ВЛКСМ);

Чуйский РЭС

  • 8.00-17.00 — села Ден-Арык, Советское, Алчалуу, Талды-Булак, Карой;
  • 9.00-17.00 — село Чуй (улицы Новая, Береговая, Октябрьская, Гагарина, Шоссейная, Ибрагимова).

3Иссык-Кульская область

  • 9.00-17.00 — села Тюп, Ак-Терек, Кичи-Джаргылчак, Чон-Джаргылчак, Кара-Булак, Шор-Булак, Теплоключенка, Эшперов, Торт-Куль, Кара-Ой, поселок Пристань, город Чолпон-Ата (микрорайон «Семетей»).
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