В Кыргызстане собирают подписи за введение штрафов за выброс мусора на природе

В Кыргызстане собирают подписи за внесение поправок в законодательство и введение штрафов за выброс мусора в неположенном месте. Об этом сегодня на пресс-конференции в 24.kg сообщила представитель общественного фонда «Эко Деми» Айжан Чыныбаева.

По ее словам, минимальный штраф предлагают установить в 1,5 тысячи сомов. Заниматься этой работой предлагают патрульной службе. «Можно снять на видео нарушения, отправить его в соответствующие службы с указанием данных. Дальше составляют акт о нарушении, и человек должен будет заплатить штраф», — сказала Айжан Чыныбаева.

«Да, мы понимаем, что будут возмущения. Но надо вводить нормы, которые действуют в других странах. Штрафы нужны, чтобы те, кто привык выкидывать мусор где попало, знали — за это оштрафуют. Нет денег платить, будете отрабатывать — убирать общественные зоны», — отметила она.

«Мы надеемся, что наш законопроект будет первой гражданской инициативой, которую поддержат депутаты. Иначе мы потеряем будущее. Системная безнаказанность приводит к тому, что нет управы на тех, кто мусорит. Нужно исправить ситуацию», — заключила Айжан Чыныбаева.