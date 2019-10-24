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Общество

В мэрии Бишкека рассказали, когда в квартиры горожан начнут подавать тепло

В социальных сетях все чаще жалуются, что в квартирах холодно. Пользователи спрашивают, когда столичные службы включат отопление.

В мэрии Бишкека 24.kg напомнили: отопительный сезон начинается, когда в течение пяти суток подряд среднесуточная температура воздуха составляет +8 градусов.

«В ближайшее время такого прогноза нет. Но тем не менее мэр Азиз Суракматов поручил всем службам быть в полной готовности. Мы также находимся на постоянной связи с руководителями общеобразовательных и детских учреждений. Если там будут нарекания, то ради детей можем начать подачу тепла раньше», — сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.
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