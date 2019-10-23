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Общество

В правительстве Кыргызстана ищут деньги на модернизацию КПП «Акжол»

Фото аппарата правительства КР. Жениш Разаков провел совещание

Вице-премьер-министр Жениш Разаков провел совещание по обсуждению вопросов строительства, модернизации и реконструкции контрольно-пропускного пункта «Акжол-автодорожный». Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.

По его данным, уже подготовлен проект сметной документации, решается ряд финансовых и организационных вопросов.

Вице-премьер-министр Жениш Разаков поручил профильным государственным органам ускорить процесс подготовительных работ для начала строительства.

 
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