В правительстве Кыргызстана ищут деньги на модернизацию КПП «Акжол»

Вице-премьер-министр Жениш Разаков провел совещание по обсуждению вопросов строительства, модернизации и реконструкции контрольно-пропускного пункта «Акжол-автодорожный». Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.
По его данным, уже подготовлен проект сметной документации, решается ряд финансовых и организационных вопросов.
Вице-премьер-министр Жениш Разаков поручил профильным государственным органам ускорить процесс подготовительных работ для начала строительства.