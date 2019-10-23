23 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В столице и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1 Бишкек

9.00-17.00 — улицы Токтоналиева, 80, Токтогула, 86/1;

9.30-19.00 — квадрат, ограниченный улицами Буденного, Жибек Жолу, Веселой, Джалиля, улицы Керамическая, Широкая;

9.30-12.00 — отрезки улиц Горького, Карасаева, Белорусской, Юнусалиева, переулок Майкопский;

9.30-17.00 — улица Койбагарова, переулок Акбуринский, отрезки улиц Токтогула, Тимирязева;

9.30-18.00 — жилмассив «Учкун», отрезки проспекта Чуй, улиц Ауэзова, Логвиненко, Московской, Орозбекова, Раззакова, Киевской, Исанова, Коенкозова, Манаса;

9.00-18.00 — отрезки улиц Гагарина, Абдыкадырова, Матыева, Асаналиева, Островского, Кочкорской, Чукотской, переулок Лагерный;

9.00-13.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (отрезки улиц Ак-Марал, Жазыйра, Чортекова, Кривоносова);

10.00-18.00 — жилмассивы «Ак-Бата», «Ак-Тилек-2»;

11.00-14.00 — жилмассив «Кара-Жигач» (улицы Оберон, Бегматова, Шаты);

14.00-17.00 — село Орто-Сай (улица Лесхозная).

2 Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — cела Константиновка, Луговое, Ленинское (улицы Восточная, Виноградная, Набережная, Чайная, Коммунарская, Садовая, Алма-Атинская от объездной дороги до центра, переулки Зеленый, Южный, средняя школа, детский сад, здание айыл окмоту), Малиновка (улицы Малиновая, Подгорная, Центральная), Маевка (улицы Набережная, Новая, Полевая) Садовое (улицы Мыканская, 8 Марта, Учхоз, Проектируемая, Кара-Суйская, Новостройка, район ГЭС-3), Кашка-Суу (улицы Достук, Новостройка), Таш-Добо (улицы Октябрьская, Достук, Кыргызская, Средняя), Арашан (улицы Клубная, 8 Марта, Кошокбека, Акматова, новостройка), Аламедин (улицы Пролетарская, Пушкина);

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Асылбаш (улицы Ноорузбая, Шамши, Кайназаровой, Ленина, Доолот, Жайчи, Новая, Сурабалды, Крупской, Тоголок, Кашка-Суу, Сураналы, Ноорузбая, Шопокова), Студенческое (улица Беговая), Шалта (улицы Шукуралиева, Западная, Восточная, Жусупбек, Гагарина, Алмазбекова, Шопокова), Фрунзе (улицы Строительная, Южная, Западная), Джаны-Джер (улицы 9-й Распрет, МТФ-2А, Акжар, Молодой Гвардии), поселок Восточный (улицы Гагарина, Киргизская, Новостройка, МТФ-2);

Московский РЭС

8.00-17.00 — села Сретенка (кошары), Садовое (улица Советская), Беловодское (улицы Ломоносова, Комарова; Комсомольская, Крупской, Пионерская, Красноармейская, Садовая, переулки Комсомольский, Садовый);

Жайылский РЭС

8.00-17.00 — села Полтавка (улицы Партизанская, Коминтерна, Центральная), Большевик, Петропавловка (улицы Комсомольская, Фрунзе), город Кара-Балта (квартал «Победы», 7-9, 12);

Кантский РЭС

8.00-18.00 — села Первомайское (улицы Первомайская, Прудовая, Советская, Западная), Туз (улица Кыдыкеевой), город Кант (1-й микрорайон, улицы Ломоносова, Толстого, Кирпичная, Ворошилова, Сакибаева, Кирова, Московская, Советская, Пионерская, Чекирова, 50 лет Октября, Гагарина, Мичурина, Абрикосовая, Шолохова, Парковая, Комсомольская, Зубкова, Меркулова, переулок Мирный).

3 Ошская область