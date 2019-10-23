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Общество

Цифра дня. 30 процентов иностранцев — водителей такси в Москве — кыргызстанцы

Треть иностранцев — водителей такси в Москве — кыргызстанцы. Об этом накануне, выступая на радио «Эхо Москвы», заявил заместитель руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры российской столицы Дмитрий Пронин.

По его данным, в службах такси Москвы 50 тысяч автомобилей. Среди водителей иностранные граждане составляют более 50 процентов. Треть из них — граждане Кыргызстана.

Еще 14 процентов водителей приехали из Таджикистана, 8 процентов — из Армении, 15 процентов — из Узбекистана, 11 процентов — из Азербайджана, 1 процент — из Грузии.
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