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Общество

Кыргызский фильм «Жөө күлүк» примет участие в кинофестивале «Листопад»

Кыргызстанский фильм «Жөө күлүк» отобран в главную фестивальную секцию 26-го Минского международного кинофестиваля «Листопад», который пройдет в Минске 1-8 ноября. Об этом сообщила его продюсер Алтынай Койчуманова.

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Зрителям покажут 154 картины из 50 стран, а в основном конкурсе игрового кино представлено 12 фильмов, в том числе фильм «Жөө күлүк» режиссера Мирлана Абдыкалыкова.

Основные конкурсы игрового и документального кино сфокусированы на новых фильмах, созданных в странах СНГ, Центральной и Юго-Восточной Азии, странах Балтии, Восточной и Центральной Европы. Ежегодно «Листопад» посещает около 20 тысяч зрителей и более 100 международных гостей. 

26-й Минский международный кинофестиваль «Листопад» пройдет под слоганом «К радости».
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