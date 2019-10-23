Кыргызский фильм «Жөө күлүк» примет участие в кинофестивале «Листопад»

Кыргызстанский фильм «Жөө күлүк» отобран в главную фестивальную секцию 26-го Минского международного кинофестиваля «Листопад», который пройдет в Минске 1-8 ноября. Об этом сообщила его продюсер Алтынай Койчуманова.

Читайте по теме Кыргызский фильм «Жөө Күлүк» выиграл приз международных кинокритиков

Зрителям покажут 154 картины из 50 стран, а в основном конкурсе игрового кино представлено 12 фильмов, в том числе фильм «Жөө күлүк» режиссера Мирлана Абдыкалыкова.

Основные конкурсы игрового и документального кино сфокусированы на новых фильмах, созданных в странах СНГ, Центральной и Юго-Восточной Азии, странах Балтии, Восточной и Центральной Европы. Ежегодно «Листопад» посещает около 20 тысяч зрителей и более 100 международных гостей.

26-й Минский международный кинофестиваль «Листопад» пройдет под слоганом «К радости».