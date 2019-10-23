Где и сколько стоит уголь в Кыргызстане

В преддверии зимних холодов энергетики Кыргызстана рекомендуют частному сектору запастись углем.

Ранее в мэрии Бишкека поделились информацией, где можно купить уголь в столице.

А по какой цене приобрести его, 24.kg рассказали в ГП «Кыргызкомур».

На сегодня по республике открыты 587 топливных баз и пунктов реализации угля. Стоимость угля за тонну колеблется от 2 тысяч 300 до 9 тысяч сомов.

В Чуйской области по сравнению с прошлым годом количество топливных баз уменьшилось почти в три раза, а цены выросли в среднем на 1 тысячу сомов. В области сегодня действуют восемь точек продажи угля, где цена составляет 2 тысячи 700 — 4 тысячи 500 сомов за тонну.

В Нарынской области значительных изменений нет. Имеется также 68 баз. Уголь продают по 1 тысяче 800 до 3 тысяч 800 сомов за тонну.

В Таласе организованы 34 точки продажи угля. Стоимость тонны — от 3 тысяч 500 до 4 тысяч 200 сомов.

В Иссык-Кульской области работает 21 база, стоимость угля — 2 тысячи 800 — 5 тысяч 600 сомов, что на 2 тысячи сомов дороже по сравнению с 2018 годом.

В Бишкеке есть 16 топливных баз. Уголь продают за 3 тысячи 400 −3 тысячи 900 сомов за тонну.

Всего в северном регионе работают 147 точек продажи угля, в южном — 440. Цены на уголь значительно выше в южных областях.

Для жителей Джалал-Абадской области действуют 149 точек реализации угля, цены там составляют 3 тысячи 500 — 6 тысяч 500 сомов.

В Ошской области открыты 144 топливные базы. Уголь стоит 2 тысячи 300 сомов и доходят до 7 тысяч сомов за тонну.

В Баткенской области работает 21 точка, стоимость угля — 3 тысячи 600 — 5 тысяч сомов.