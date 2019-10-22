23 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В столице и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».

1 Бишкек

9.00-17.00 — 8-й микрорайон, 47, отрезки улиц Орозбекова, Михаила Фрунзе, Московской, Чокморова, Токтогула, Панфилова, Логвиненко, Киевской, проспекта Чуй, жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Чортекова, Жазыйра), улица Панфилова, 1а, 1б;

9.00-18.00 — район старого аэропорта, проспект Чингиза Айтматова, 84а, отрезки улиц Байтика Баатыра, Жумабека, Баетова, Тыныстанова, Кулатова, Ошской, переулок Оренбургский.

9.00-13.00 — жилмассив «Кара-Жигач» (улицы Бурана, Кереги-Таш, Отмок-Ашуу);

9.30-13.00 — 7-й микрорайон, 52, 53;

10.00-18.00 — жилмассив «Кара-Жигач» (улицы Достоевского, Дордой);

13.00-17.00 — отрезки улиц Джантошева, Жукеева-Пудовкина, Байтика Баатыра.

2 Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Ленинское (район Бакая, улицы Набережная, Алма-Атинская, Виноградная, Восточная, Коммунарская), Луговое (район малой ГЭС, Алма-Атинская), Маевка (улицы Набережная, Новая, Полевая), Кашка-Суу (улицы Достук, Новостройка), Байтик (улицы Суюнбаева, Береговая, Новостройка), Таш-Добо (улицы Октябрьская, Достук, Кыргызская, Средняя), Восток (улицы Советская, Луговая, Озерная, Береговая), Учкун (улица Путейская), Кырман (улица Айбек-Ата), Аламедин (улицы Пролетарская, Пушкина), Садовая (улицы Мыканская, Новостройка, Суворова, район ГЭС-3);

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — город Шопоков (улицы Победы, Восточная), села Шалта (улицы Шукуралиева, Западная, Восточная, Жусупбек, Гагарина, Алмазбекова), Студенческое (улица Беговая), Романовка (МТФ), Сокулук (улицы Восточная, Первомайская, Фрунзе), Манас (улицы Проектируемая, Дружбы), Ак-Жол (улицы Дачная, Фрунзе, Школьная, Госпитомник, Суйская, Дорожная, Победы, Токтогула, Шопокова, Абая, Абдыкайым);

Московский РЭС

8.00-17.00 — села Ан-Арык (улица Жыргал), Кыз-Моло (улица Пионерская), Толок (водозабор), Ак-Суу (улицы Южная, Спортивная, Полевая, Добровольского, Советская, Дружбы, Маяковского, Пишпекская), Беловодское (улица Фрунзе), Темен-Суу, Ак-Башат, Александровка (улицы Комсомольская, Октябрьская), ущелье Широкое;

Жайылский РЭС

8.00-17.00 — села Полтавка (улицы Партизанская, Коминтерна, Центральная), Петропавловка (улицы Комсомольская, Фрунзе), город Кара-Балта (квартал «Победы», 7-9, 12);

Кантский РЭС

8.00-18.00 — город Кант (улицы Белинского, Джакыпова, Ванахуна, Центральная, Чкалова, Куйбышева, Попова, Душанбинская, переулок Ташкенский, 2-й микрорайон, 16-18, 18а, 21), село Новопокровка (улицы Строительная, Чкалова, Мичурина, Ленина).

3 Ошская область