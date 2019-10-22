Ремонт во Дворце спорта. Спонсора второй день продолжают высмеивать в мемах

Пользователи социальных сетей второй день продолжают создавать мемы с логотипом строительной компании Elite House.

На своей странице в Facebook Данияр Итикенов выложил фотографию с нашумевшей контейнерной школой в селе Кенеш в Нарынской области. Школу в контейнере украсили фирменным знаком компании, реставрирующей концертный зал во Дворце спорта.

Создал еще один мем и дизайнер Никита Тарасенко. Он разместил название компании на фронтальной части крыши «Белого дома».

Не отстают от фейсбукчан и пользователи Twitter. Они тоже создают мемы.

pic.twitter.com/M2ng2dYx4i — Rafter2010 (@Rafter2010) October 21, 2019

Логотип компании «подняли» на вершину горы Сулайман-Тоо.

pic.twitter.com/R6Os6tqSQK — Rafter2010 (@Rafter2010) October 21, 2019

Отметим, что компания Elite House выступила спонсором реставрации Дворца спорта имени Кожомкула и полностью оплатила ремонт. Он обошелся в 12 миллионов сомов. Работы еще не закончены, они продолжаются. В рамках благотворительной помощи предприниматели отреставрировали кресла, обив их велюром и разместив на них логотип компании. «Элитными» во Дворце спорта станут также сцена, фойе и стена славы спортсменов.

Большая часть участников дискуссии назвала ремонт полной безвкусицей. Есть и те, кто встал на сторону строительной фирмы, заметив, что ремонта во Дворце спорта не было со времен распада СССР. Понравился ремонт и чиновникам от спорта. Они заявили, что получилось более чем удачно.