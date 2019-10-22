Более трех тысяч военнослужащих из шести стран принимают участие в совместных учениях стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Нерушимое братство — 2019». Мероприятие проходит на полигоне «Харб-Майдон» (Таджикистан) с 21 по 29 октября. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил КР.

По словам начальника Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковника Анатолия Сидорова, одним из приоритетов деятельности организации стало проведение мероприятий по реализации глобальной контртеррористической стратегии ООН.

«Главными задачами Коллективных сил быстрого развертывания Центральноазиатского региона является участие в отражении внешней военной агрессии и проведении совместных контртеррористических операций», — отметил Анатолий Сидоров.

В учении принимают участие воинские контингенты Кыргызстана, России, Казахстана, Армении, Беларуси и Таджикистана, а также оперативная группа Объединенного штаба ОДКБ и подразделения МВД. Всего задействованы более 3 тысяч 500 военнослужащих и свыше 600 единиц техники, в том числе авиационной — разведывательный самолет Су-24МР и вертолеты армейской авиации Ми-24.

«Учения пройдут в два этапа. На первом отработают вопросы организации совместной операции, осуществят подготовку национальных формирований (контингентов) к ведению боевых действий. И проведут совместную контртеррористическую операцию по блокированию и уничтожению боевых групп и отрядов незаконных вооруженных формирований. На втором этапе «Нерушимого братства — 2019» отработают патрулирование местности, организацию службы на контрольно-пропускных пунктах, действия личного состава миротворческих сил ОДКБ при сопровождении колонн, блокировании населенного пункта и выполнении задач по противодействию массовым беспорядкам», — говорится в сообщении.