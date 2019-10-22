Мэрия взялась за ремонт тротуаров. Жителям каких улиц повезло в первую очередь

Мэр Бишкека накануне сделал важное заявление. На традиционном совещании городских чиновников Азиз Суракматов объявил о начале ремонта старых и строительства новых тротуаров. Об этом 24.kg сообщили в муниципалитете.

Всем хозяйствующим службам и районным акимиатам столицы поручено создать карты тротуаров, ирригационных сетей и точек освещения, нуждающихся в замене или ремонте.

В мэрии проинформировали, что первыми в программу строительства тротуаров включены проспекты Манаса и Чингиза Айтматова, улицы Байтика Баатыра, Абдрахманова, Элебесова, Киевская, Московская и Токтогула.

В пресс-службе муниципалитета уточнили, что Азиз Суракматов также поручил изыскать необходимые для реализации проекта средства.