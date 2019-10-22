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Общество

Двум выпускникам детдомов в Бишкеке выделили комнаты в общежитии

В столице двое выпускников детских домов получили жилье. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

По ее данным, руководитель управления муниципального имущества (УМИ) Нурдин Тынаев вручил ключи от комнат общежития, расположенного по адресу: улица Фучика, 18, двум малоимущим семьям.

Как отмечают в муниципалитете, Бекжан Уметалиев — инвалид II группы, после полученного инсульта и сложной операции был вынужден продать свою квартиру и жить на съемной. Ранее состоял на учете в районном акимиате в списке нуждающихся в улучшении жилищных условий по льготной категории «Дети-сироты». На данный момент работает дворником.

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Ключи получила и Азиза Тагаева. У нее двое детей, воспитывает их одна, нигде не работает. Три года стояла в очереди на получение муниципального жилья.

Отметим, что это уже третье жилье, переданное УМИ малоимущим и воспитанникам детских домов. Ранее комнату получил выпускник детского дома Владимир Декин.

«В очереди стоят еще 33 горожанина. Мэрия продолжает работать над возвращением муниципальных квартир и инвентаризацией имущества УМИ», — добавили в муниципалитете.
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